L’emozione di Domenicali "A Imola pagine di storia"

"Una grande festa dentro e fuori un circuito storico che si sta rinnovando". L’imolese Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1, inquadra così il Gran premio del 19-21 maggio all’Enzo e Dino Ferrari, quarta gara iridata in meno di tre anni (il ritorno del Circus in città è dell’autunno 2020) e seconda consecutiva con il pubblico in Autodromo.

"Questa è un’edizione particolare perché Imola compie 70 anni – ricorda Domenicali intervenendo con un video-messaggio durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, ieri pomeriggio nella sede della Regione –. Io ci sono nato e cresciuto e di conseguenza ha un posto speciale nel mio cuore. Ma lo è anche per la Formula 1, perché questo autodromo ha scritto pagine importanti del motorsport. La mia passione per le corse è nata lì dentro".

Passato, ma anche futuro, nelle parole del numero uno del Circus, che negli ultimi tempi ha chiesto a più riprese a Imola di investire sulla principale struttura della città, chiamata al difficile compito di tenere il passo con i grandi impianti internazionali. "È una sede storica, ma come ogni cosa in Formula 1 il circuito si sta rinnovando e migliorando", prosegue Domenicali.

"Quest’anno ospiterà un nuovo format di qualifica nel quale i piloti dovranno usare gomme hard in Q1, medium in Q2 e soft in Q3 – conclude –. Questo renderà la giornata di qualifica ancora più interessante. Sarà una grande festa dentro e fuori la pista. Con una Fanzone piena di fantastiche attività e con l’accoglienza che l’Emilia-Romagna sa regalare. Dunque, buon 70esimo compleanno a Imola. Non vedo l’ora di tornare".

Tra l’altro, giovedì pomeriggio a Domenicali verrà consegnata la ‘Chiave della città’. La cerimonia (a invito e aperta al pubblico fino a esaurimento dei posti) si terrà alle 16.30 nella sala del Consiglio comunale, in Municipio. Sarà il sindaco Marco Panieri a omaggiare del riconoscimento il presidente e amministratore delegato della Formula 1. A seguire, nella sala del gonfalone, è invece in programma la consegna della tessera associativa del Moto Club Imola.

Domenicali ha infatti accettato di diventare socio onorario del sodalizio cittadino del quale fanno parte, tra gli altri, i vertici dell’Autodromo, lo stesso sindaco Panieri e Lorenzo Gresini e Nadia Padovani del Team Gresini Racing.

