Lepore: "Dal governo inerzia senza precedenti"

È ormai scontro aperto tra il sindaco metropolitano Matteo Lepore e il centrodestra sulla ricostruzione post alluvione.

"Sono ormai passati tre mesi e ho come l’impressione che in molti, dalle parti di ‘Roma’, non abbiano capito cosa sia realmente successo", ha rilanciato ieri Lepore via social. E ancora: "Mi rivolgo anche agli esponenti locali del centrodestra che qui sono all’opposizione. Nel dubbio vi chiedo di prendere in mano una simbolica ‘vanga’ e venire con noi ad aggiustare strade e frane, di cessare le polemiche ed aiutarci a trovare i soldi per rifondere al 100% cittadini e imprese colpite. Alcuni di voi lo stanno facendo e infatti lavoriamo bene assieme. Altri francamente...".

Lepore è tornato poi sul caso di più stretta attualità, quello della Casolana. "Ma lungo la strada provinciale Sp33 di Fontanelice trovate solamente una delle tante frane che hanno colpito la nostra area metropolitana. Ecco perché insistiamo da tre mesi – aggiunge – Ci sgoliamo nel dire che le risorse non bastano e che la burocrazia sta prendendo il sopravvento. Le risorse che come Città metropolitana e Comuni stiamo mettendo sono sottratte ad altre attività non meno importanti: altre strade da manutenere o le scuole, solo per fare alcuni esempi".

Per quanto riguarda il bypass di Fontanelice "è bastata una telefonata al generale Figiuolo per dirci con pragmatismo che era la cosa migliore a fronte di un intervento definitivo dal valore di 2,1 milioni di euro, che impiegherà diversi mesi", prosegue Lepore. E conclude: "Un accordo tra gentiluomini che ho molto apprezzato e che presto dovrà formalizzarsi. Mi permetto però di dire al Governo che servono più metodo, più coordinamento e soprattutto più risorse, perché l’alluvione ha comportato centinaia di casi come questo. Insieme ai sindaci li stiamo gestendo".

Il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, replica al Pd sull’utilizzo dei fondi del Pnrr: "Polemica sterile. Non abbiamo tagliato nessun intervento. Anzi, avendo sostituito la fonte di finanziamento, rendiamo più facile il lavoro dei Comuni". Per quel che riguarda l’Emilia-Romagna, "il Governo ha proposto un intervento da oltre un miliardo per la ricostruzione post-alluvione – dice infine Bignami – L’intervento prevede misure di emergenza e ricostruzione che saranno prontamente attivate anche attraverso il commissario straordinario".