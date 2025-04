L’esempio dei Pizzigotti. Sei borse di studio nel nome della libertà

Sei borse di studio in nome e in ricordo delle figure di Leo e Luciano Pizzigotti. Nell’ambito delle celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione, il comune di Castel San Pietro ha organizzato un evento particolarmente sentito che ha gremito il Teatro Comunale Cassero, aperto per l’occasione a tutta la cittadinanza. Si tratta dell’incontro pubblico dal titolo "Leo e Luciano Pizzigotti, la battaglia dell’Università: ricordi e testimonianze", organizzato assieme alla famiglia Pizzigotti e che ha visto come culmine la consegna di sei borse di studio istituite dalla famiglia Pizzigotti in memoria di Leo e Luciano, giovani partigiani castellani caduti nella battaglia dell’Università il 20 ottobre 1944, ai quali furono successivamente intitolate le scuole medie della città. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti della famiglia Pizzigotti – Luciana, Leo ed Enea – e della famiglia Ronzani, nonché l’amministrazione comunale con la sindaca Francesca Marchetti in testa, l’assessora alla Scuola Katia Raspanti, l’assessore al Bilancio Andrea Bondi, i dirigenti scolastici Valentina Di Pietro (Istituto paritario Malpighi) e Silvia Palladini (Scuola Media Pizzigotti), e i rappresentanti di Anpi (Davide Cerè) e Terra Storia Memoria (Lia Collina e Gianni Buonfiglioli). La commissione giudicatrice, composta dalla sindaca Francesca Marchetti, da Luciana e Federica Pizzigotti, Lia Collina di Terra Storia Memoria e Davide Cerè, presidente dell’Anpi, in coda alla mattinata, ha provveduto a premiare i sei elaborati vincitori, selezionati tra i 61 partecipanti dalle scuole medie castellane.

A salire sul palco per ritirare la borsa di studio sono stati gli studenti Lucia Carghini (classe 3F della scuola Pizzigotti), Massimiliano Recrosio (classe 3B scuola Malpighi), Miriam Impagnatiello (classe 3F scuola Pizzigotti), Barbara Pignato (classe 3B scuola Malpighi), Diego Poggi (classe 3F scuola Pizzigotti) e Elisabetta Maccagnani (classe 3A scuola Malpighi).

Nel suo intervento la sindaca Marchetti ha sottolineato come "le democrazie vogliono che le persone studino, capiscano, imparino a leggere e scrivere, coltivino il dubbio. Le dittature, invece, vogliono persone che credano, obbediscano e combattano senza domande", aggiungendo come il compito di oggi e di domani, a 80 anni dalla Liberazione, debba essere quello di "difendere la libertà ogni giorno, con il coraggio delle nostre scelte, guidati dalla Costituzione".

"Siate la scintilla che accende il pensiero, la voce che interroga, la mano che costruisce", ha poi concluso con lo sguardo ai giovanissimi studenti in sala.

Claudio Bolognesi