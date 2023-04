L’estate al centro Azzerato dal Comune il canone dei dehors per bar e ristoranti

Medicina azzera il pagamento del canone sul suolo pubblico per i dehors estivi. Continua l’impegno dell’amministrazione a favore delle attività produttive di tutto il territorio comunale, sia capoluogo che frazioni. Nell’ultimo consiglio comunale è stata approvata la modifica all’articolo 53 del regolamento del canone patrimoniale unico e canone mercatale, inserendo fra le esenzioni le occupazioni di suolo pubblico temporanee delle attività di pubblici esercizi e artigiani alimentari.

Questa importante modifica azzera il pagamento del canone di occupazione temporanea del suolo pubblico di durata inferiore a 180 giorni, tipicamente per il periodo estivo, per pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali alimentari. Le attività, che già avevano subito la crisi durante la pandemia, sono ora tra quelle più colpite dai maggiori costi per i rincari energetici. Con questa modifica i bar, i ristoranti, le piadinerie, i chioschi, le gelaterie e le pizzerie da asporto potranno allestire gratuitamente i dehors temporanei, come hanno fatto negli ultimi anni, esonerati completamente dal pagamento del canone. Prima del periodo pandemico era poco usuale la richiesta di occupazione temporanea nelle aree comunali. Alcuni esercenti usufruivano degli spazi esterni pubblici facendo tuttavia una richiesta permanente per abbattere i costi. Infatti, in gran parte dei comuni l’occupazione permanente ha un costo giornaliero molto più basso rispetto all’occupazione temporanea. Le abitudini sono cambiate nel tempo, soprattutto dopo gli avvenimenti degli ultimi tre anni, e i medicinesi hanno iniziato a vivere maggiormente il centro storico, in particolare nei mesi primaverili ed estivi. Le attività che hanno usufruito della gratuità in questi ultimi anni sono state circa una ventina, in particolare nel centro storico.

La maggior parte degli esercenti ha già anticipato l’intenzione di continuare su questa linea, incrementando le proposte per i cittadini con concerti, eventi e intrattenimenti che contribuiscano alla vivacità e socialità del territorio. Sono escluse dall’esonero e quindi continueranno a pagare il canone di occupazione temporanea di suolo pubblico, le imprese nell’ambito edilizio e quelle assimilate, come cantieri e lavori stradali. "Una misura che va incontro non solo alle piccole attività produttive, ma all’intera comunità, che può vivere al meglio il centro storico all’aperto, con le iniziative musicali e d’intrattenimento che i gestori sono soliti organizzare con l’inizio della bella stagione", dichiara l’assessore alle Attività produttive e al commercio Donatella Gherardi.

Zoe Pederzini