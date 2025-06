L’estate antimafia nel campo di Libera

Sono aperte le candidature per i giovani del Circondario per partecipare ai ‘Campi E!StateLiberi!’. Venti posti, riservati a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 28 anni, per vivere un’esperienza fatta di impegno e formazione nei terreni confiscati alle mafie. Il progetto, promosso dal coordinamento di Libera Bologna e dal presidio circondariale di Libera (nella foto il fondatore don Luigi Ciotti) in collaborazione con la Cooperativa Sociale Officina Immaginata, è frutto della scelta programmatoria del Nuovo Circondario Imolese a proposito delle Politiche Giovanili territoriali.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 20 di domani e la destinazione del viaggio sarà a Sessa Aurunca, nel casertano, dal 28 luglio al 2 agosto. Il campo si svolgerà presso la cooperativa sociale ‘Al di là dei sogni’, attiva dal 2004, che gestisce un bene confiscato e si occupa sia di servizi alla persona sia dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Dal 2008, infatti, la realtà accoglie persone in situazioni di disagio per inserirle in percorsi di autonomia tramite progetti riabilitativi in collaborazione con le Asl.

L’obiettivo? Creare una filiera produttiva ed etica che rigeneri luoghi segnati dalla criminalità, trasformandoli in centri di inclusione sociale. L’esperienza del campo prevede tre momenti di attività diversificate: il lavoro manuale, la conoscenza delle tematiche della lotta alle mafie grazie anche alle testimonianze dei famigliari di vittime innocenti e l’incontro con il territorio per uno scambio interculturale. Il campo forma e consolida la cultura della legalità affinché possa contrapporsi alla cultura della violenza e del ricatto.