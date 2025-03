L’estate dei concertoni. Max Pezzali e AC/DC, quota 130mila biglietti

Sono oltre 130mila gli spettatori attesi a luglio in Autodromo per i due concerti estivi che riporteranno la grande musica all’Enzo e Dino Ferrari dopo il mitico tris del 2022 (Vasco, Pearl Jam e Cesare Cremonini). A quattro mesi dagli show di Max Pezzali (sabato 12) e degli AC/DC (domenica 20), i numeri sono già quelli da maxi-evento. Per l’ex 883 risultano infatti venduti oltre 70mila biglietti: sold-out i settori Prato Gold e Prato Silver (quelli più a ridosso del palco); posti ancora disponibili nel Prato (inteso come paddock) e sulla collina della Rivazza.

Per la band australiana, che tornerà in riva al Santerno dieci anni dopo la prima e unica esibizione all’Enzo e Dino Ferrari (luglio 2015), superata quota 60mila. Dopo che nei giorni scorsi sono stati immessi nel circuito di vendita nuovi tagliandi di ingresso, attualmente risulta ancora qualche disponibilità nelle quattro zone (A, B, C e D) nelle quali verrà suddiviso il paddock e sul prato Rivazza. Qualche posto, sempre sulla Rivazza, anche in tribuna numerata ma con la specifica che si tratta di sedili a "visibilità limitata".

Nel frattempo, dopo una prima fase riservata agli iscritti al sito, è partita ieri anche la vendita libera dei biglietti per Monsterland, nuovo festival di scena in Autodromo ad Halloween. In quest’ultimo caso, l’auspicio degli organizzatori è quello di superare le 40mila presenze registrate lo scorso autunno a Ferrara in occasione della 14esima edizione dell’evento che spegnerà quest’anno quindici candeline. I nomi degli artisti che parteciperanno all’evento imolese verranno svelati a breve. Nel corso di quasi tre lustri, sui palchi del Monsterland (prima a Milano e poi a Ferrara) si sono comunque esibiti più di mille artisti nazionali e internazionali, tra dj, cantanti, showman, tra i nomi più amati della scena musicale attuale e headliner di livello mondiale e campioni della musica techno, house ed elettronica, come Nina Kraviz, Marco Carola, Salmo, Gigi D’Agostino, Sfera Ebbasta, Guè, Amelie Lens e molti altri.

‘The Psychedelic Circuit’ sarà il tema del format di quest’anno. Ogni area dell’Enzo e Dino Ferrari sarà parte integrante del Festival. Per una notte, nel paddock e nell’area box il rombo dei motori lascerà spazio al suono della musica con l’allestimento di varie tensostrutture ognuna delle quali dedicata a un genere musicale diverso: dal rock alla trap, passando per la dance alle note anni Novanta. Saranno allestiti dei palchi esterni in grandi tendoni circensi pensati appositamente per ospitare artisti selezionati tra i nomi più acclamati del momento.

e. a.