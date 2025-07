L’estate del Museo Diocesano. Dagli orti biologici ai podcast. Una vita in mezzo alle piante

Il Museo Diocesano anche questa estate offre alla città un’articolata rassegna di iniziative all’interno del Giardino storico del palazzo vescovile. Diversi e accattivanti i temi trattati – con un occhio particolare alla natura e alla vita nel verde – da relatori accuratamente selezionati per la loro indubbia esperienza e competenza. Un’offerta ricca, varia e trasversale, per un pubblico di tutte le età e dai più disparati interessi.

Il primo dei tre incontri del mese di luglio, in programma per venerdì alle 21, ospiterà in qualità di relatore il botanico e podcaster toscano Enrico Della Giovampaola. Partendo dalla propria esperienza personale – la passione per la campagna e per la natura nata a Montepulciano nell’orto della nonna – il relatore parlerà della sua tesi di laurea e del progetto di Orto Botanico a Riomaggiore (fra l’altro, un’aiuola dell’orto botanico era dedicata alle piante citate nelle canzoni di Fabrizio De André) e di come è arrivato a fare il giardiniere in contesti importanti quali, ad esempio, Villa La Pietra di Firenze, sino a specializzarsi nella propagazione delle piante, nella realizzazione di germogli e micro-leaves per la cucina e di ortaggi biologici.

Enrico Della Giovampaola parlerà poi del ruolo del giardiniere in Italia, delle difficoltà che si incontrano, della mancanza di corsi di formazione specifici e ben realizzati, del motivo per cui (insieme ad Eleonora Giuliodori e Sandro Degni) abbia istituito un corso per giardinieri nelle Marche e, infine, delle differenze che ha riscontrato nel lavorare per un giardino privato, per un ristorante di un resort e per l’Università di Firenze, senza tralasciare l’attuale attività di ricerca presso Villa La Quiete.

Nella seconda parte dell’incontro spazio al suo podcast “Life in the Garden”, nato quasi per gioco, ma poi diventato per il botanico e per gli ascoltatori fonte di ispirazione, di conoscenza e di divulgazione nel settore dei giardini, della natura e dell’arte. Al termine dell’incontro è previsto un momento di confronto con il pubblico.

Enrico Della Giovampaola si è laureato a Firenze in Scienze Forestali e Ambientali, con una tesi sulla Flora delle Cinque Terre e con un progetto di orto botanico a Riomaggiore. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Biologia Vegetale, con uno studio sulla specie invasiva Oxalis pes-caprae. Ha lavorato come giardiniere a Firenze in diversi giardini: nel giardino storico di Villa La Pietra, sede della New York University; nel giardino della villa Torre di Sopra, in passato abitazione di Fosco Maraini e nel giardino dell’Hotel Torre di Bellosguardo. Ha progettato e realizzato un orto biologico e la produzione di fiori da taglio per il resort Monteverdi Tuscany in val d’Orcia. Esperto in propagazione e produzione di piante da seme e da talea e nella realizzazione di orti biologici, in particolare con il metodo no-dig. Attualmente borsista di ricerca con il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Firenze, al giardino storico di Villa La Quiete, l’ultimo giardino della famiglia Medici. Qui, in due aiuole, ha realizzato un orto biologico mettendo a dimora gli ortaggi che venivano coltivati in giardino fin dal Settecento, e un prato fiorito a basso consumo idrico. Creatore del podcast “Life in the Garden”, nato nel 2020 e dedicato al mondo dei giardini, della natura e dell’arte. I 55 episodi registrati in questi anni sono molto diversi tra loro e i temi affrontati vari: da l’orticoltura terapeutica ai cambiamenti climatici, dai giardini di André Le Notre in Francia alla gestione dell’Orto Botanico di Genova e di Firenze, dal giardino di Monet a Giverny al Radicepura Garden Festival in Sicilia. Il podcast è ascoltabile gratuitamente su Spotify e Apple Podcasts e su altre piattaforme di podcasting. Gli episodi del podcast sono condivisi e diffusi on-line sulla pagina instagram @enricodella23.