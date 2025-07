L’estate di Dozza entra nel clou tra cinema, comicità e burattini

Burattini, comicità, cinema e Festa delle Associazioni per l’estate di Dozza. Tanti appuntamenti culturali con ingresso gratuito o a offerta libera. Tutti i martedì di luglio in piazza Libertà a Toscanella, dalle 21,15, ecco la 19esima edizione del Festival Strade a cura di Officine Duende e della coop Il Mosaico. Dopo il successo del primo luglio con i virtuosismi di giocoleria e clownerie di ‘Pizzo Pazzo’, a cura della Compagnia 3DiDaNè, l’otto sarà protagonista lo show ‘Che Scotchatura’, performance di circo e burattini a cura di Teatro Bandito-Dadde Visconti, mentre il 15 sarà la volta di ‘Baci, abbracci e bastonate’, spettacolo di burattini tradizionali e moderni a cura di Michele Polo. Gran finale il 22 con ‘L’Albero della Fortuna’, antica favola del teatro dei burattini emiliani della compagnia ‘I Burattini di Mattia’.

Stessa location, ma a partire dalle 21, per le proiezioni del format circondariale ‘Cinema in Tour’. In rotazione, nei venerdì di oggi, 11, 18 e 25 luglio, ‘Kung Fu Panda 4’, ‘Prendi il Volo’, ‘La Principessa ed il Ranocchio’ e ‘Mary e lo spirito di mezzanotte’. Titoli a misura di famiglia per una full immersion nell’animazione intelligente e di qualità. Senza dimenticare l’opera di co-progettazione tra municipio e associazione ‘La Bottega del Buonumore’ per dare forma alla sesta edizione del festival teatrale ‘Sotto le Stelle di Dozza-I Comici del Borgo’. Ben otto serate, di giovedì, tra Dozza e Toscanella. Presentazione affidata al duo composto da Davide Dalfiume e Marco Dondarini e risate assicurate: il 10, 17, 24 e 31 luglio, a partire dalle 21,30 in piazza Zotti nel cuore del borgo dei muri dipinti, ecco Dalfiume e i suoi allievi dei corsi di comicità di Università Aperta Imola, Tino Fimiani, Matteo Moni e Matteo Belli. Trasloco agostano in piazza Libertà a Toscanella, dalle 21, con altri big: Sergio Casabianca (7), Andrea Poltronieri (14), Duilio Pizzocchi (21) e il tandem formato da Andrea Ferrari e Francesco Preci (28).

Il palinsesto estivo si chiuderà con la decima edizione della ‘Festa delle Associazioni’ in agenda il 13 settembre. "Abbiamo lavorato a una programmazione corale, variegata e stimolante – spiega Giuseppe Moscatello, assessore alla cultura di Dozza –, con un’attenzione particolare alle famiglie. Questa offerta culturale, che bilancia format consolidati e novità, ha importanti ricadute sulla fruizione delle nostre piazze e sul lavoro degli esercenti, coinvolgendo anche i volontari comunali e le associazioni di supporto".