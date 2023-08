L’estate si colora di comicità Lo show di Duilio Pizzocchi a Castel del Rio e Toscanella

L’estate nel circondario è a misura di risata. E da un grande nome della comicità si passa all’altro. Dopo il clamoroso successo della partecipazione di Andrea Roncato, il festival ‘Sotto le stelle di Dozza: I Comici del Borgo’ è pronto ad accogliere Duilio Pizzocchi. L’appuntamento è in programma giovedì in piazza Libertà a Toscanella a partire dalle ore 21 con ingresso a offerta libera e prenotazione obbligatoria (tel. 353.4045498 – 0542.43273). Con un prologo in collina. Domani, infatti, l’artista bolognese salirà fino a Castel del Rio dove si esibirà in Piazza della Repubblica alle 21 con ingresso libero nell’ambito della rassegna Comix allestita in terra alidosiana. L’evento si completerà con il dj show di Nearco.

Pizzocchi, nome d’arte di Maurizio Pagliari, inizia la carriera tra locali, feste e le sagre della zona con diverse comparse nelle trasmissioni televisive della regione.

Sul piccolo schermo approdano i suoi personaggi più noti: dall’omonimo imbianchino ferrarese allo sregolato camionista Ermete Bottazzi. Ma anche Cactus, il tossicodipendente sempre in cerca di spicci, l’astrologa Donna Zobeide, il boss mafioso italo-americano Eddy Collante e la vecchietta acida e iettatrice Nonna Novella. Nel 1988 il grande salto, in termini di popolarità, con le ospitate a Zelig, Maurizio Costanzo Show, Zelig Circus, Tisana Bum Bum e Alle due su Rai Uno.

Celebre l’accoppiata con Andrea Sasdelli, alias Giuseppe Giacobazzi, per il successo dello spettacolo itinerante Costipanzo Show. Senza dimenticare le uscite a teatro ‘Coppia d’assi’ e ‘Vernice fresca’.

Al cinema ha recitato in vari film: Consigli per gli acquisti di Sandro Baldoni (1997), Baciato dalla fortuna di Paolo Costella (2011), All’ultima spiaggia di Gianluca Ansanelli (2012), Volevo nascondermi di Giorgio Diritti (2020), Va bene così di Francesco Marioni (2021) e Rapito di Marco Bellocchio (2023).

Nel 2020 ha pubblicato il libro di racconti ‘Fuori scena. Risate a sipario chiuso’ e con Giacobazzi conduce, da tempo, il programma radiofonico ‘Il Manicomico’. Con Pizzocchi salgono a quota sei le tappe del festival comico dozzese che, sulla scia dei quattro sold out registrati nel borgo a luglio, è pronto alla volata finale nella frazione.

Il format elaborato da La Bottega del Buonumore del direttore artistico Davide Dalfiume insieme al municipio di Dozza, parte integrante della terza edizione del ‘Festival dei Borghi più Belli d’Italia emiliano-romagnoli’, proseguirà il 17 con Enrico Zambianchi e il 24 insieme a Norberto Midani.