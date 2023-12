Lettere a Babbo Natale, addobbi e tombole: iniziative per i bambini

Tanti giochi e laboratori dedicati al periodo natalizio per bambini da 0 a 6 anni prendono il via da martedì alla Ludoteca comunale Spassatempo di Castel San Pietro (via Caduti di Cefalonia 256). Gli appuntamenti di dicembre, tutti dalle 17 alle 18, sono: martedì ’Il gioco delle stelle comete’; giovedì ’Addobbiamo il nostro albero. Mentre martedì 12 sarà possibile inivare ’La letterina per Babbo Natale’; giovedì 14 ’Il cielo stallato’; martedì 19 ci sarà la ’Tombola di Natale’; giovedì 21 festa di Natale con ’Pupazzi di neve, folletti e Babbo Natale’, lettura e laboratorio creativo a cura di Maria Pia Montevecchi; giovedì 28 ’Filastrocca di buon anno’. Le attività sono organizzate da Solco Civitas e Solco Prossimo per conto del Comune. Per poter frequentare la struttura comunale, è necessario iscriversi compilando i moduli forniti in Ludoteca e pagare il canone annuale (25 euro per ogni bambino).