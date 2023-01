Letture e integrazione: ecco ’Mamma Lingua’

’Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso’ è arrivato nelle biblioteche del circondario imolese. Dallo scorso 16 gennaio, con la prima tappa in quel di Borgo Tossignano che si protrarrà fino al 21, è partito il tour sul territorio di un progetto rivolto alle famiglie residenti con bambini da 0 a 6 anni delle più numerose comunità straniere. Un modo per promuovere la consapevolezza dell’importanza della lettura condivisa in famiglia, in lingua madre, della narrazione e della diversità linguistica. Un format di rilievo nazionale, finanziato dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura con il ‘Bando Leggimi 0-6’ e gestito dall’Associazione Italiana Biblioteche, sviluppato in area circondariale in collaborazione con Nati per Leggere e la Città Metropolitana di Bologna. Come funziona? Tramite la disponibilità al prestito di quei libri che compongono una speciale valigia di oltre cento titoli, selezionati tra le migliori letterature per bambini in età prescolare, nelle lingue più parlate nel nostro Paese.

Senza dimenticare l’organizzazione di una serie di mirate attività in biblioteca incentrate sul percorso. Un viaggio fatto di accoglienza, integrazione, intercultura, narrazione ed attenzione alle varie forme linguistiche in uso. Il riconoscimento e la valorizzazione delle diverse lingue d’origine e delle differenti situazioni di bilinguismo, infatti, costituiscono il modo più efficace per favorire l’apprendimento dell’italiano, i percorsi educativi dei bambini e la migliore integrazione delle famiglie straniere. L’opportunità di avvalorare le culture estere attraverso la conoscenza e la diffusione del patrimonio letterario destinato all’infanzia negli altri stati del mondo. Dopo la sala a scaffali di Borgo Tossignano toccherà a quella di Dozza (23-28 gennaio) poi Medicina (30 gennaio-5 febbraio), Sesto Imolese (6-12 febbraio), Imola presso Casa Piani (13-18 febbraio), Casalfiumanese (20-26 febbraio), Mordano (27 febbraio-4 marzo), Castel San Pietro Terme (5-11 marzo), Fontanelice (13-18 marzo), Castel Guelfo (20-25 marzo) e Castel del Rio (27 marzo-1 aprile).

All’origine della bibliografia di Mamma Lingua c’è l’attività di Nati per Leggere che promuove la crescita delle competenze professionali dei bibliotecari per quanto riguarda la promozione della lettura nelle famiglie con bambini in età prescolare. Da qui la realizzazione di uno scaffale multilingue per fornire alle biblioteche di pubblica lettura suggerimenti utili per l’acquisto di libri nelle lingue straniere maggiormente parlate in Italia. Più di cento saggi suddivisi in sette sezioni linguistiche (albanese, arabo, cinese, francese, inglese, rumeno e spagnolo, ndr) ed una costituita da quei titoli diventati classici della letteratura illustrata per i più piccoli. Perché la narrazione e l’ascolto di storie hanno un ruolo centrale nella crescita e nello sviluppo, affettivo, cognitivo e linguistico, di tutti i bambini. Nessuno escluso.