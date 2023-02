Letture per i più piccini

Doppio appuntamento, domani mattina, per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri. Alle 10.30 nella biblioteca comunale di Ponticelli (via Montanara, 252c) ‘Letture piccine - In biblioteca fin da piccoli’ a cura delle volontarie di Nati per Leggere. Per bambinie da zero a sei anni e i loro accompagnatori.

L’iniziativa, organizzata da Officina Immaginata, è gratuita. Iscrizione obbligatoria via mail a [email protected]

Sempre alle 10.30, a Casa Piani (via Emilia, 88), la bibliotecarie di Casa Piani, anche in questo caso nell’ambito del programma Nati per leggere, incontrano i bebè fino ai 24 mesi con i genitori, per leggere insieme i libri più belli adatti a loro. Prenotazione richiesta al numero di telefono 0542.602630.