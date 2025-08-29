L’European Le Mans Series il 4 e 5 luglio. Benvenuti: "Pronti a rafforzare il legame"

Imola si conferma capitale italiana dell’endurance: l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospiterà il 4-5 luglio 2026 l’unica tappa nazionale dell’European Le Mans Series, inserita ufficialmente nel calendario appena presentato.

Saranno sei complessivamente gli appuntamenti della stagione, che scatterà a Barcellona per poi passare da Le Castellet, Spa-Francorchamps, Silverstone e Portimao. Imola sarà il terzo round, consolidando il suo ruolo di riferimento nel panorama internazionale delle competizioni endurance, visto che dal 17 al 19 aprile 2026 tornerà anche il Wec (World endurance championship).

Il ritorno dell’Elms, di scena a Imola fino al 2028 proprio al pari del Wec, segue il successo organizzativo e di pubblico dell’edizione 2025, che aveva richiamato quasi 13mila spettatori nei due giorni di gara.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti. "L’European Le Mans Series ha ufficializzato il calendario 2026 con Imola come terzo round di un campionato articolato su sei appuntamenti di altissimo livello – è il pensiero di Benvenuti –. Dopo il successo dell’edizione 2025, siamo pronti a rinnovare e rafforzare il legame tra la città, il territorio e il mondo dell’endurance europeo, offrendo ancora una volta uno spettacolo appassionante, dentro e fuori dalla pista".

Nelle parole del direttore dell’Autodromo Benvenuti, "la totale sinergia con gli organizzatori del campionato rappresenta uno stimolo ulteriore a continuare su questa strada, puntando sempre su qualità organizzativa – conclude Benvenuti –, coinvolgimento del pubblico e valorizzazione del motorsport a livello internazionale".