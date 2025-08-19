L’evento ’Sotto le stelle di Dozza’ al fotofinish. Giovedì sera arriva il comico Duilio Pizzocchi

Penultimo atto per il festival teatrale e musicale ‘Sotto le stelle di Dozza: i Comici del Borgo’ dopo un’estate all’insegna dei consensi e dei ripetuti sold out. Giovedì, dalle 21 con ingresso a offerta libera, appuntamento in Piazza Libertà a Toscanella con un big della risata come Duilio Pizzocchi (nella foto). Prima gli sketch della premiata ditta comica composta da Marco Dondarini e Davide Dalfiume, quest’ultimo alla guida dell’associazione teatrale ‘La Bottega del Buonumore’ che produce la rassegna insieme al municipio di Dozza, poi le divertenti gag di Pizzocchi diventato ormai un ospite fisso del festival.

Bolognese doc, apprezzato sia in Emilia che in Romagna, l’artista ha fondato nel 1992 il celebre ‘Costipanzo Show’ che ha portato in giro per tutta la regione. Un format di intrattenimento ancora attivo in cui è sbocciato il talento del ‘Poeta Romagnolo’, Giuseppe Giacobazzi, ora nel gotha della comicità nazionale.

Nel 2000, Pizzocchi è stato ospite a Zelig e, qualche anno dopo, ha preso parte al ‘Maurizio Costanzo Show’ e ‘Zelig Circus’. Una carriera costellata di successi, con l’ideazione di alcuni divertentissimi personaggi caricaturali, con tanto di partecipazione al film ‘Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti poi vincitore del David di Donatello nel 2021. Senza dimenticare la sua fatica editoriale ‘Fuori scena. Risate a sipario chiuso’ (Ed. Pendragon), libro di racconti tra ricordi di palco e di vita. Posti limitati a sedere, vincolante la prenotazione (353.4045498 su Whatsapp oppure 0542.43273).