L’ex assessore: "È mancato il confronto"

Senza deleghe ma con la voglia di fare chiarezza. Arriva a stretto giro di posta la replica dell’ormai ex assessore Federico Squassabia dopo l’atto di revoca del suo incarico siglato dal sindaco mordanese Nicola Tassinari.

"C’è stata una discussione accesa e polemica, ma togliamoci subito dal dubbio dei toni aggressivi o a tratti minacciosi – puntualizza –. Avevamo pareri molto discordanti, ma non mi va assolutamente di passare per quello che non sono". E inizia così il racconto: "C’è stato uno scontro su un tema innescato nell’ormai famosa serata del voto in consiglio comunale sull’ampliamento dello stabilimento Florim – riavvolge il nastro della memoria l’ex vicesindaco che è anche portavoce di Bologna Possibile, espressione felsinea e metropolitana del partito fondato da Giuseppe Civati –. In questi due mesi che il sindaco Tassinari ha voluto tenere per sé la delega all’ambiente non ho visto trasparenza nella sua opera di rendicontazione informativa. Non arrivavano notizie, relative al comparto, a me e agli altri consiglieri comunali interessati". E rincara la dose: "Dell’ordinanza richiesta da Arpae al Comune di Mordano per evitare il ripetersi di problemi legati alle acque scaricate da Florim l’ho appreso dai giornali – continua –. Informazioni che, e questa è la cosa più grave, non venivano date nemmeno ai cittadini. C’è stata una frattura grossa col comitato della borgata Chiavica e nei miei confronti. Io e altri consiglieri comunali, che desideravano essere coinvolti, avevamo avanzato diverse richieste di chiarimento in riunioni pre-consiliari".

Elementi, secondo Squassabia, sempre minimizzati dal primo cittadino: "Risposte all’acqua di rose, o come se si trattasse di un problema qualunque, pur conoscendo la sensibilità di una certa parte della cittadinanza sull’argomento Florim – analizza –. Non metto in dubbio la bontà del tempestivo intervento effettuato per arginare le criticità, ma sono mancati i corretti flussi informativi alla comunità". Con una chiosa finale: "Elementi che Tassinari avrebbe potuto almeno condividere con me alla luce del lavoro portato avanti negli anni – conclude –. In passato il nostro modus operandi era proprio quello del confronto continuo".

Mattia Grandi