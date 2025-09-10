L’ex Lagosteria cerca nuova vita. Il Comune apre alla concessione: "Dobbiamo valorizzare il Laghetto"

Ex Lagosteria, si riparte. O almeno questa è la volontà del Comune, che ha ufficializzato la pubblicazione di un avviso pubblico per l’affidamento in concessione dei locali del centro di ristoro situato nell’isola interna al Laghetto comunale ’Scardovi’, in viale Terme, ormai da due anni inattivo dopo l’addio all’ex Lagosteria. L’amministrazione scrive dell’intenzione di voler "valorizzare ulteriormente quest’area, da sempre luogo di incontro, svago e bellezza per cittadini e visitatori, attraverso l’apertura di un pubblico esercizio dedicato alla somministrazione di alimenti e bevande, aperto al pubblico per almeno sette mesi all’anno".

Obiettivo è quello di "promuovere un modello di attività sostenibile e attento al territorio, con particolare attenzione alla qualità dell’offerta e alla valorizzazione di prodotti tipici locali, biologici e a ‘chilometro zero’". La concessione avrà una durata di sei anni, con possibilità di rinnovo per altri sei, e sarà assegnata al miglior offerente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata su un punteggio qualità/prezzo di 80/20. È prevista una soglia minima di ammissibilità per la parte tecnica, pari a 50 punti su 80. Il canone mensile a base d’asta è di 1.200 euro oltre Iva, e potrà essere aumentato con offerte in rialzo in valore assoluto. Il bando, inoltre, consente ai futuri concessionari di presentare proposte di interventi migliorativi, in accordo con il comune il quale, in caso di manutenzioni straordinarie, prenderà in considerazione la possibilità di prolungare la concessione.

Per incentivare proposte di qualità e investimenti strutturali, è prevista la possibilità di esenzione dal pagamento del canone per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dall’apertura al pubblico. Il concessionario, si legge nel comunicato stampa del comune, "sarà tenuto alla custodia e pulizia degli spazi, al pagamento delle utenze e alla manutenzione ordinaria, oltre a garantire le coperture assicurative richieste (responsabilità civile verso terzi e incendio), il rispetto degli orari stabiliti e il supporto alle iniziative comunali". A partecipare all’avviso potranno essere imprese o persone fisiche che abbiamo un’esperienza di almeno tre anni nel settore maturato nell’ultimo decennio. Tra il 15 settembre e il 31 ottobre sono previsti i sopralluoghi da prenotare via Pec, e le domande dovranno essere presentate entro il 10 novembre. Il giorno successivo verranno aperte le buste.