L’ex scalo merci . Bivacchi e degrado, si muove il Comune: piano anti-intrusioni

Allarme degrado all’ex scalo merci. Per cercare di risolvere una volta per tutte l’annosa questione, il Comune ha finalmente messo a punto un piano di intervento. In programma la rimozione dei rifiuti accatastati e abbandonati da anni nell’area, con successivo smaltimento del materiale in discarica. Spazio poi all’installazione di cinque pannelli in lamiera (quattro finestre e un portone) per "impedire l’accesso ad ignoti che bivaccano all’interno dei locali" a due passi dalla stazione ferroviaria. Così prevede il pacchetto di azioni che la società in house Area Blu ha affidato a SolcoTalenti, cooperativa sociale specializzata nell’inserimento di persone svantaggiate e attiva tra l’altro nei settori pulizie, igiene ambientale e manutenzioni, per un importo di 4.500 euro più Iva.

Ormai da tempo la zona dell’ex scalo merci, area dismessa che si trova tra il parcheggio delle biciclette della stazione e l’Interspar, è tristemente diventata teatro di accampamenti. Più volte, in passato, si è provato a portare avanti interventi i cui effetti sono stati però sempre vanificati nel giro di poco tempo. Ora che tuttavia c’è un progetto di riqualificazione, il Comune vuole provare a blindare l’area esattamente come avvenuto, nelle scorse settimane, con i padiglioni dell’Osservanza interessati in questo periodo dai lavori di rilancio del complesso.

Le operazioni di sistemazione dell’ex scalo merci rientrano nel secondo stralcio dei lavori per la riqualificazione (partito lo scorso autunno) di viale Andrea Costa. Il tratto interessato va dall’incrocio tra le vie Mentana-Aspromonte a piazzale Marabini (di fronte alla stazione ferroviaria). Secondo i piani del Comune, il cantiere nel suo complesso terminerà a luglio; ma già entro metà aprile si concluderanno le operazioni in viale Andrea Costa.

Gli interventi prendono il via dopo che la Giunta ha approvato, a fine agosto 2023, il secondo stralcio del progetto esecutivo dell’opera e il finanziamento necessario alla sua realizzazione. Si parla di oltre 730mila euro, di cui 420mila in arrivo dal ministero della Transizione ecologica.

Oltre alla riqualificazione delle piste ciclopedonali, il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi verdi per contrastare i fenomeni di allagamento dovuti a precipitazioni intense. E soprattutto c’è l’atteso rilancio dell’ex scalo merci. Attesa la realizzazione di un’area a parcheggio (1.700 metri quadri) alberata integrata con tre aree verdi che hanno l’obiettivo di portare ombra, biodiversità e migliorare la qualità dell’aria. La restante parte di superficie (1.300 mq) è destinata alla viabilità di distribuzione dei parcheggi e resterà impermeabile. Il parcheggio accoglierà 72 posti auto (di cui due per disabili). All’interno delle tre aree verdi si prevede la messa a dimora di 21 nuovi alberi.

Il cantiere comunale in viale Andrea Costa e all’ex scalo merci si affianca a quello, partito a fine settembre 2023 e coordinato da Rete ferroviaria italiana, che entro la fine di quest’anno porterà alla riqualificazione di tutte aree esterne alla stazione dei treni. Attese, tra le altre cose, l’introduzione di una corsia ‘kiss and ride’ per la sosta rapida; una nuova postazione per la fermata dell’autobus; l’aggiunta di stalli dedicati ai taxi e la realizzazione di una pista ciclabile che arriverà a una nuova area adibita al parcheggio delle bici.

Enrico Agnessi