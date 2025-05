Lezione di motorsport. I ragazzi delle scuole con i big allo Stignani: "Vi guidi la passione"

Non solo l’Autodromo. Grande protagonista delle iniziative collegate al Gran premio di Formula 1 è anche il centro storico. Ieri mattina, in particolare, il teatro comunale Ebe Stignani ha ospitato l’ormai consueto appuntamento con ‘Il coraggio di sognare’. L’evento, arrivato alla sua terza edizione consecutiva, è dedicato agli studenti delle scuole superiori del territorio. Lo organizza il Comune in collaborazione con il mondo del motorsport e della comunicazione.

Una vera e propria assemblea d’istituto condivisa, che ha offerto ai ragazzi uno spazio di ascolto, ispirazione e confronto attraverso le voci di protagonisti d’eccellenza dello sport, della tecnologia e dell’esplorazione umana. Obiettivo dell’iniziativa, stimolare nei giovani il desiderio di sognare in grande e la motivazione a costruire il proprio futuro con passione, coraggio e determinazione.

Ad aprire la mattinata, l’intervento video del presidente e amministratore delegato di Formula 1, l’imolese Stefano Domenicali.

"Come orientarsi nel mondo del lavoro è un tema sempre di grande attualità – ha spiegato Domenicali rivolgendosi agli studenti in platea –. È la stessa domanda che mi facevo io alla vostra età. Molti di voi stanno cercando la loro strada, si interrogano sul futuro, sulle passioni da seguire e sulle possibilità da costruire. E oggi più che un consiglio vorrei condividere un pensiero, che nel mio stile sarà diretto e sincero: sognate in grande e date forma alle vostre passioni; ma preparatevi con metodo, costanza e fiducia".

E ancora, sempre diretto ai ragazzi e alle ragazze: "Non abbiate paura di sbagliare, cambiare strada e ricominciare. È proprio da lì che spesso nascono le idee più belle e i percorsi più autentici. Non scegliete la via più breve, ma quella che vi somiglia di più. Quando trovate ciò che ci fa brillare gli occhi difendetelo, coltivatelo e vivetelo fino in fondo. Le opportunità ci sono: Formula 1, così come tante realtà nel mondo dell’innovazione, della ricerca, dell’arte, della cultura hanno bisogno di nuove energie e di idee fresche e di sguardi diversi".

Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Marco Panieri e dell’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi, spazio a una serie di interventi di 15 minuti ciascuno, coordinati dalla creatrice di contenuti digitali, Carolina Tedeschi, durante i quali dal palco dello Stignani gli ospiti hanno condiviso esperienze, sogni e ostacoli superati. Al microfono si sono alternati Andrea Pontremoli, amministratore delegato Dallara e presidente Motor Valley; Ernesto Desiderio, ingegnere Racing Bulls; Giulia Toninelli, giornalista; Valter Villadei, astronauta; Matteo Ferrari, campione del mondo MotoE; Carlo Vanzini, giornalista Sky; Vicky Piria, pilota e commentatrice Sky. Tra gli interventi più emozionanti e applauditi dai ragazzi e dalle ragazze quello di Nadia Padovani Gresini, moglie del compianto Fausto, dal quale lei ha ereditato la guida della scuderia Gresini, arrivata sul palco assieme a Michele Masini, direttore sportivo del team di MotoGp.

"Quando ho preso la decisione di rilevare il team era il giorno del funerale di Fausto – ha ricordato Padovani –. Era un momento della mia vita in cui ero distrutta, non sapevo nemmeno cosa voleva dire realmente portare avanti un team e un’azienda così. La voglia di poter portare il nome di mio marito nei circuiti di tutto il mondo e di renderlo orgoglioso di quello che lui ha creato è stata però fortissima. Lasciare il team, invece, avrebbe voluto dire perderlo una seconda volta".

Enrico Agnessi