Lezione di pace in piazza. Protagonisti gli alunni

Bambini in piazza per la pace. Mattina di festa quella di ieri a Castel San Pietro Terme, con gli alunni delle scuole che hanno letteralmente riempito piazza XX Settembre di colori, canti e sorrisi per celebrare la Lezione di Pace. Una manifestazione ormai storica, giunta alla 35ª edizione, alla quale quest’anno hanno partecipato le scuole della Direzione Didattica Statale - quelle dell’infanzia Ercolani e Rodari, e le primarie Albertazzi, Sassatelli, Don Milani -, e la scuola paritaria Don Luciano Sarti.

Ad accogliere bambini, insegnanti e genitori in piazza c’era l’assessora alla Scuola Giulia Naldi. "Questa è una delle giornate più belle dell’anno per la nostra città – ha esordito l’assessora Naldi – e il tema “Uno per tutti, tutti per uno” che avete scelto per questa edizione della Lezione di Pace è bellissimo. È importante fare le cose insieme, essere tolleranti, perché siamo tutti diversi e tutti speciali. La diversità è bella ed è bello scoprirla insieme. Il Comune, che è la grande casa di tutti, ha il dovere di aiutare le scuole a promuovere l’inclusione. Voi bambini siete un esempio per tutti, anche per i grandi. È importante portare avanti insieme questo progetto e ringrazio per l’impegno i dirigenti scolastici, tutto il corpo docente, i bambini e i genitori. Grazie per il loro prezioso aiuto anche ai volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Castel San Pietro Terme che sono qui con noi questa mattina".

"Questa è una lezione speciale che non si svolge nelle aule fra i banchi ma all’aperto – ha affermato la dirigente Giovanna Chianelli della Direzione Didattica -. È dedicata al tema ‘Uno per tutti, tutti per uno’, che è strettamente legato al concorso Donatella Zappi, e vuole, far riflettere sui valori dell’amicizia, dell’inclusione, dell’unità, della condivisione, per imparare a fare squadra e a superare insieme le difficoltà. La pace è nelle vostre mani - ha concluso la dirigente rivolgendosi ai bambini -, perché voi ci credete e il mondo è vostro".

Dopo aver eseguito alcuni canti a tema, i bambini e le insegnanti hanno consegnato all’assessora Naldi i manifesti della pace realizzati nelle classi, che saranno esposti in mostra al primo piano del municipio da lunedì 8 a venerdì 13 aprile.