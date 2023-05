Lezione di pace Torna dopo la pandemia Festa in piazza venerdì

Bisognerà attendere ancora qualche giorno per la Lezione di Pace delle scuole di Castel San Pietro Terme. A causa delle previsioni meteo sfavorevoli, è stata infatti rinviata a venerdì 19 maggio l’attesa manifestazione, che torna dopo tre anni di assenza a causa della pandemia.

La manifestazione, che quest’anno giunge alla 34a edizione, ha il titolo "Sapore di Pace". Parteciperanno le scuole dell’infanzia Ercolani e Rodari, le primarie Albertazzi, Sassatelli, Don Luciano Sarti, Don Milani di Poggio, e la secondaria di primo grado F.lli Pizzigotti.

Venerdì, quindi, le classi e le sezioni partiranno a piedi dalle rispettive scuole e raggiungeranno piazza Galvani. Alle ore 9 partirà il corteo percorrerà via Matteotti fino a piazza XX Settembre. All’arrivo, i ragazzi si dislocheranno nelle piazze XX Settembre e Acquaderni dove daranno vita ai laboratori. Alle ore 10 è prevista la merenda, alle 10,30 inizieranno i canti eseguiti in coro da tutte le classi e alle 11 ci saranno i saluti dell’Amministrazione Comunale e delle autorità scolastiche. A seguire, gli alunni consegneranno al sindaco Fausto Tinti i manifesti della pace realizzati dalle classi, che saranno messi in mostra al primo piano del Municipio. Canti e giochi proseguiranno fino alle ore 12 circa.