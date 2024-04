Lezione su economia ed etica. Festival dei linguaggi al gran finale con la conferenza di Patuelli

‘Economia, etica e linguaggi’ è il tema che Antonio Patuelli, presidente del gruppo bancario La Cassa di Ravenna, del quale fa parte anche la Banca di Imola, affronterà domani alle 18 nell’auditorium Cefla di via Bicocca. L’occasione è la conferenza che conclude la prima edizione del Festival dei Linguaggi, organizzato dall’Università Aperta.

Patuelli, che è anche consigliere dell’associazione Amici dell’Accademia della Crusca, concluderà il ciclo di interessantissime conferenze che ha assicurato il pieno successo del Festival, iniziato il 29 febbraio e che ha toccato tutte le varie forme di linguaggio_ dall’intelligenza artificiale alla parola sensuale, dalle parole della radio a quelle dell’Antimafia, dalla poesia alla musica, dal comico al ludico ed al creativo.

Etica ed economia sono da sempre due parole importanti e cariche di significato per Patuelli che, da allievo di Spadolini e Malagodi, da studente di Giurisprudenza all’Università di Firenze fino all’attuale presidenza dell’Associazione bancaria italiana, ha sempre sostenuto in ogni sede che ‘il diritto non può vivere senza l’etica’, indicando con forza e passione la centralità del linguaggio non solo come mezzo di comunicazione ma anche come elemento fondante di una comunità e di un insieme di valori. A Patuelli è affidato quindi il gran finale di un Festival che già alla sua prima edizione ha avuto un successo ben superiore anche alle sue più rosee aspettative: un mese e mezzo di conferenze, aperte dalla serata dedicata a Lido Valdrè, fondatore di Università Aperta, si conclude così con la lectio magistralis che attraversa i temi più sentiti, forti e decisivi dell’Economia e dell’Etica. La conferenza è aperta e a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.