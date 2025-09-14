Lezioni al via domani . Primo giorno di scuola per 10.600 studenti : "Seguite i vostri sogni"

I primi a ricominciare erano stati, a inizio settembre, i piccoli dei nidi e quelli delle materne (comunali e paritarie). Domani, invece, il ritorno tra i banchi coinvolgerà anche gli alunni delle scuole materne statali e quelli di altri gradi scolastici. Un piccolo esercito di altri 10.600 studenti che porta il totale della popolazione studentesca imolese a superare quota 12mila.

LA PRIMA CAMPANELLA

A salutare il ritorno in classe dei giovani imolesi ci sarà anche la sottosegretaria alla presidenza della Giunta regionale, Manuela Rontini: prima un passaggio alle medie Andrea Costa, poi alle elementari Bizzi, in Pedagna, e infine alla materna statale Ponticelli. Con lei anche il sindaco Marco Panieri e l’assessora comunale alla Scuola, Gianna Gambetti, che al termine faranno visita anche agli alunni delle superiori Paolini e Alberghetti.

IL VALZER DEI PRESIDI

Il nuovo anno scolastico si aprirà domani con i cambi al vertice di tre istituti comprensivi imolesi. Al posto di Gabriele Petrone (Ic 1 - San Prospero, Mordano, Bubano, Sasso Morelli e Sesto Imolese), arriva come reggente Gian Maria Ghetti, preside dello Scarabelli-Ghini. Maria Teresa Grilli raccoglie invece il testimone di Teresa Cuciniello (Ic 6 – Pontesanto, Cappuccini, Rubri e Andrea Costa) mentre Isabella Valenti subentra a Rossana Neri (Ic 7 – Ponticelli e Pedagna).

STOP CELLULARI

L’avvio dell’anno scolastico 2025-2026 porta con sé diverse novità. Tra queste il divieto di utilizzo degli smartphone in tutte le scuole, compresi gli istituti superiori. I dispositivi devono essere spenti o consegnati all’ingresso e saranno monitorati dai docenti, ferme restando le sole deroghe previste per motivi didattici. Le violazioni potranno comportare sanzioni, in alcuni casi anche la sospensione.

EDILIZIA

Al liceo Valeriani spariscono i contestati moduli prefabbricati in bioedilizia, che accompagneranno invece gli studenti di quattro classi del Paolini-Cassiano fino al 30 giugno 2028. La costruzione della nuova palazzina del polo liceale in viale D’Agostino sarà pronta nel secondo semestre del 2026, mentre le operazioni per la realizzazione della nuova palestra della struttura finiranno invece già entro il primo semestre del prossimo anno.

IL CALENDARIO

Sono previste sospensioni delle lezioni in occasione della commemorazione dei defunti (2 novembre), delle vacanze di Natale (dal 24 dicembre al 6 gennaio) e delle vacanze di Pasqua (dal 2 al 7 aprile 2026). L’ultima giornata di lezioni è fissata per sabato 6 giugno 2026.

IL MESSAGGIO

"Non smettete mai di sognare e di credere che quello che può sembrare impossibile possa diventare possibile – è il messaggio rivolto agli studenti alla vigilia del loro ritorno in classe da Bruno Di Palma, direttore generale dell’ufficio scolastico regionale –. Quando si studia con impegno e dedizione i risultati arrivano. Mi permetto di fare un richiamo anche alla necessità, in un mondo pervaso dal rumore di fondo costante, di essere capaci di ascoltare gli adulti: i docenti, i genitori ma anche i nonni; scoprirete quanto è prezioso lo scambio reciproco".