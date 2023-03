Lezioni di emergenza I commissari di gara mettono a punto le strategie di pista

Il Marshal’s Team ha scaldato i motori in attesa di vivere da protagonista, a bordopista, le tante competizioni della stagione 2023 all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Una su tutte: la Formula 1.

È stata una domenica di lavoro, pardon di formazione, quella che ha visto impegnate in circuito circa 200 tute arancioni divise in 4 gruppi. Il motivo? Una maxi-esercitazione con prova pratica di recupero di vetture e moto tra le curve della pista sul Santerno. Così dalle 8 alle 13, all’altezza della via di fuga ghiaiata della Rivazza, è andata in scena la fedele riproduzione di una potenziale dinamica emergenziale di gara. Con tanto di Osella da corsa sul tracciato. Presenti una quindicina di marshal istruttori, guidati dal presidente Marcello Contavalli, coordinati dal direttore di corsa Massimiliano Ghinassi. Fasi di aggancio e sollevamento, ma anche di opportuna segnalazione con una gamma completa di casistiche, per operare in modo tempestivo ed in sicurezza durante gli attimi concitati dell’atto agonistico. Ma anche per tarare al meglio le sincronie con i servizi antincendio, targati Cea, e medici.

"Prova superata – ha detto Contavalli –. L’obiettivo resta sempre quello di ridurre al minimo i rischi per noi e per gli altri. Contento per la presenza del presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi, e del sindaco Marco Panieri. Grazie ad Aci Bologna, nella persona di Federico Bendinelli, per il sostegno". Al termine, immancabile pranzo conviviale tra salsiccia, piadina, ciambella e sangiovese. "Il modo migliore per cementare il gruppo – ha concluso –. Ogni singola persona è fondamentale per l’alchimia del nostro gruppo". Archiviato il tempo degli allenamenti, si guarda già al futuro. Aci Racing Weekend, dal 21 al 23 aprile, per l’apertura del calendario poi European Le Mans Series dal 4 al 7 maggio. Di fatto, l’antipasto al Gran Premio di Formula 1.

Mattia Grandi