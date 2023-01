Lezioni per diventare commissari di percorso

L’Automobile club Bologna organizza un corso per commissari di percorso, verificatori sportivi e tecnici che si terrà il 6, 7 e 8 febbraio dalle 20 alle 22.30 nella sala stampa dell’Autodromo con rispettivo esame l’11 febbraio. Il corso è gratuito e al superamento dell’esame finale a colloquio verrà rilasciato attestato utile al rilascio della licenza, che ha un costo di 83 euro (comprensivo di tessera Aci obbligatoria). Per iscriversi è necessario inviare il modulo di iscrizione unitamente a copia della patente di guida via email all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 3 febbraio.