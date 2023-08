L’handbike in piazza Tre giorni con Montecatone

Dopo la positiva uscita all’autodromo Enzo e Dino Ferrari in occasione del Gp Fabbi di ciclismo giovanile di qualche settimana fa, la ciclistica Omnia Imola approda nel territorio di Dozza. Tre mattinate, in agenda il oggi, il 22 e il 24 agosto dalle 9 alle 13, per portare in Piazza Libertà a Toscanella il progetto dedicato all’avvio al paraciclismo riservato agli ospiti dell’istituto ospedaliero di Montecatone.

La finalità è quella di favorire la riabilitazione e il recupero dei degenti attraverso l’attività di handbike. Un percorso altamente funzionale, sia a livello fisico che psicologico, per i praticanti di una disciplina portata alla massima notorietà da un campione del calibro di Alessandro Zanardi. Lo sport come appiglio ideale per ritrovare stimoli e percorrere quella direttrice di ricostruzione personale capace, perfino, di sfociare nel professionismo.

E Dozza, in tal senso, ha già fatto scuola negli anni passati come insegna la straordinaria storia di Stefano Travisani. L’ex ospite della struttura riabilitativa sulle colline imolesi, alle prese con una lesione alla spina dorsale causata da un incidente in mountain bike nel 2015, ha riscritto le pagine della sua vita con la conquista dell’argento nel tiro con l’arco a squadre misto alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2021. Ma non tutti sanno che il colpo di fulmine per la specialità con le frecce scoccò durante una delle prime edizioni della festa dello sport e delle associazioni dozzesi nel campo sportivo di Toscanella. Da lì, poi, il titolo di cittadino onorario del borgo e un sacco di affermazioni in giro per l’Italia e all’estero.

Allo stesso modo, quindi, la ciclistica Omnia Imola darà un’opportunità a chi vorrà cimentarsi nell’handbike in maniera professionale. Dalla fornitura delle credenziali di tesseramento Fci alla possibilità di indossare una maglia per prendere parte a competizioni regionali e nazionali. Un trampolino di lancio per varcare i confini della penisola con la maglia azzurra della Nazionale Italiana per partecipare ad eventi agonistici di rilievo. Da questa mattina, quindi, lente d’ingrandimento puntata sulla centralissima piazza della frazione che per tipo di pavimentazione, presenza di servizi e localizzazione a pochi passi dalla via Emilia è congeniale all’organizzazione delle sessioni di prova. I test coinvolgeranno un atleta alla volta in modo da spiegare e curare nel dettaglio ogni fase dell’avviamento. Il tutto sotto gli occhi dei cittadini che, nello scrupoloso rispetto delle dinamiche realizzative per non intralciare i lavori, potranno osservare da vicino una delle testimonianze più cristalline della capacità di resilienza dell’uomo.