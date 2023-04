L’hashish nel camper Spacciatore arrestato

di Chiara Caravelli

Un camper parcheggiato alla periferia di Imola e una macchina con due uomini a bordo. È questo lo scenario che i carabinieri si sono trovati davanti nei giorni scorsi durante un normale servizio di controllo sul territorio. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno prima controllato le due persone ferme nell’auto: si tratta di un sessantenne e un quarantacinquenne italiani entrambi residenti a Ravenna.

I due sono stati trovati in possesso di un quantitativo minimo di sostanza stupefacente. Nello specifico, parliamo di 6 grammi di hashish totali, suddivisi in due dosi di tre grammi di droga a testa. Dopo questo controllo, i carabinieri hanno perquisito anche il camper, casa a quattro ruote appartenente a un cinquantenne del posto. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti ben 70 grammi di sostanza stupefacente, anche in questo caso hashish. Molto probabile che i due uomini presenti nella macchina parcheggiata avessero comprato la droga dal proprietario del camper poco prima dell’arrivo dei militari dell’Arma.

I due cittadini ravennati sono stati segnalati dai carabinieri in qualità di assuntori vista la piccola dose di sostanza stupefacente con la quale sono stati trovati al momento del controllo. Guai più grandi, invece, per il cinquantenne imolese proprietario del mezzo a quattro ruote che, dopo essere stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, è stato trattenuto in caserma in attesa del processo con rito direttissimo che si è svolto ieri mattina.

All’inizio di marzo, un giovane di Casalfiumanese era stato arrestato dai carabinieri per possesso a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’auto, i militari hanno trovato ben un chilo e 102 grammi di cocaina, che secondo i calcoli degli inquirenti avrebbe potuto essere suddivisa in circa 4.700 dosi e fruttare

la bellezza di 250mila euro.

Il ragazzo di 24 anni era stato arrestato da una pattuglia del Radiomobile e Nucleo operativo dei carabinieri di Imola presente con un posto di controllo sulla Selice, a ridosso dell’uscita del casello dell’A14.