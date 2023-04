Liberazione, folla in piazza "È una Festa di democrazia"

Tanta gente, ieri mattina, in piazza Gramsci e poi in corteo fino al Monumento al Partigiano, in piazzale Leonardo da Vinci, per festeggiare il 25 aprile, nel 78° anniversario della Liberazione. Imola, Città medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana, si è ritrovata senza restrizioni con le sue famiglie, con tutte le generazioni rappresentate, con le sue cittadine e i suoi cittadini che hanno voluto partecipare e prendere parte da protagonisti alle celebrazioni di quel 25 aprile che "è la Festa della identità italiana, ritrovata e rifondata dopo il fascismo", come ha sottolineato proprio oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento a Cuneo.

"Il 25 aprile è una Festa di Libertà, di una Libertà per tutti, una festa di Democrazia, una festa di Unità": con queste parole il sindaco ha concluso il suo intervento in una piazza Gramsci affollata. "Come scrive Italo Calvino – ha detto fra le altre cose il sindaco – tutti uguali di fronte alla morte, non davanti alla Storia", facendo riferimento al ‘no’ a un revisionismo che, per presunte ragioni, tende ad allontanarci dalla verità storica... Non c’è posto per l’equiparazione delle parti. Ma la Resistenza dovrebbe unirci. E dobbiamo perdonare, senza però dimenticare".

Il 25 aprile era iniziato in via Giovanni dalle Bande Nere con la deposizione di una corona alla lapide di partigiani caduti a Bologna; poi il corteo fino in piazza Gramsci. In via Emilia, nell’ambito del progetto ‘Quando un posto diventa un luogo’ ideato da Annalisa Cattani, performance della Camerata degli Ammutinati in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola. Poi i discorsi del sindaco e del presidente dell’Anpi Gabrio Salieri; nell’androne del Comune deposta una corona alla lapide dei Caduti in guerra e analoga cerimonia in piazzale Leonardo da Vinci. Nel pomeriggio, deposta una corona alla targa al centro sociale di Sasso Morelli.