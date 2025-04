Liberazione, il ricordo di Zanotti e Venturini

Si avviano alla conclusione, con un epilogo dedicato alle donne, le iniziative per l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Questa mattina alle 10, all’angolo tra piazza Matteotti e via Emilia, si terrà una cerimonia di commemorazione di Maria Zanotti e Livia Venturini, davanti alla lapide loro dedicata, con la classe terza della scuola media Andrea Costa e la professoressa Maria Di Ciaula. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto ‘Quando un posto diventa un luogo’, il programma curato appunto da Comune, Anpi e Cidra attraverso il quale spazi da sempre sotto gli occhi di tutti vengono guardati dagli studenti in maniera diversa e ‘reinaugurati’ ogni anno. Sarà deposto un mazzo di fiori a ricordo delle donne antifasciste e della Resistenza. È prevista l’animazione musicale del ‘Coro del tempo libero’ della scuola di musica Vassura-Baroncini. L’iniziativa ricorda quanto accadde il 29 aprile 1944, durante la manifestazione delle donne in piazza Matteotti, organizzate nei ‘Gruppi di difesa’ per reclamare dalle autorità comunali la distribuzione di generi razionati: i militi della Gnr fascista, intervenuti per impedire l’accesso al palazzo, spararono provocando la morte di Maria Zanotti e Livia Venturini.

Successivamente, alle 11.30, nel piazzale Marabini (stazione ferroviaria) verrà deposto un mazzo di fiori alla lapide situata nell’aiuola davanti alla stazione ferroviaria, dedicata alle donne della Resistenza. Sarà presente la vice sindaca, Elisa Spada. Domani alle 10 spazio invece alla cerimonia di intitolazione della rotatoria all’incrocio tra le vie Tinti e Gualandi, nel quartiere Zolino, alle Staffette partigiane.