Liberazione, incontri per grandi e piccoli

Domani sono in programma gli ultimi due appuntamenti dell’intenso calendario organizzato dal Comune di Castel San Pietro Terme per celebrare il 79° anniversario della Liberazione.

Si comincia la mattina con il tradizionale appuntamento dedicato alle scuole ‘I sentieri della memoria: commemorazione dei fatti d’arme avvenuti a Montecalderaro’, con la partecipazione delle classi quinte delle primarie Sassatelli e Albertazzi, insieme a rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle associazioni.

Alle ore 18, nel Giardino dell’ex Asilo in via Matteotti 109, l’Anpi di Castel San Pietro Terme propone a tutta la cittadinanza l’incontro ‘100 anni dall’uccisione di Giacomo Matteotti’, con la presentazione del libro ‘Un anno di dominazione fascista’, dello stesso Matteotti, "un libro fondamentale per capire il fascismo" sottolineano gli organizzatori. Interverrà Massimo Meliconi, vicepresidente nazionale di Anppia - Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, e autore della prefazione dell’edizione del libro pubblicata nel 2023, in occasione del centesimo anniversario della morte del politico socialista.