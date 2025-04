Liberazione, la passeggiata della memoria

Tante iniziative a Dozza per le celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione. Il 12 aprile, alle ore 9 nella piazza della Loggia di Toscanella, spazio all’evento ‘La Liberazione di Dozza – Camminata rievocativa e di cittadinanza attiva’. Un appuntamento inserito nel format ‘Festival Narrativo del Paesaggio 2025 – Sulle vie della Liberazione’ aperto a tutta la cittadinanza per una sessione di trekking urbano ed extraurbano in alcune delle zone legate ai concitati accadimenti locali durante le fasi conclusive della Seconda Guerra Mondiale. Arrivo previsto attorno alle 10.45 in Piazza Libertà, tra interventi istituzionali e la consegna agli studenti di una copia della Costituzione Italiana.

Il 19, invece, spazio alla ‘Marcia rievocativa dell’87º Reparto Comando Supporti Tattici - Friuli’, sviluppata sull’asse municipio-Esercito Italiano, per calcare i sentieri percorsi dalle truppe impegnate nel processo di liberazione del paese. Previsto, alle ore 19 nel centro storico del borgo, un evento commemorativo aperto alla comunità a cui prenderanno parte alte autorità civili e militari.

Tradizionale manifestazione del 25 aprile alle 10.30 nel cuore dell’abitato, con ritrovo in Piazza Carducci per l’alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento degli Alpini, e commemorazione dinanzi alla Lapide ai Caduti sotto al portico del comune. L’iniziativa continuerà poi in Piazza Zotti con la consegna di un riconoscimento alla memoria dei partigiani Guido e Andrea Gualandi e l’esibizione del Gruppo Bandistico Folkloristico Dozzese.

Ma non è tutto. Nella mattinata del giorno successivo sarà protagonista la ‘Pedalata della Liberazione – Staffetta Ciclistica’, con prima tappa Imola-Toscanella. Senza dimenticare la possibilità di visitare fino al 3 maggio la mostra ‘Resistenza in Rocca’ e consultare sui canali di comunicazione dell’ente le speciali bibliografia, sitografia e filmografia dedicate alla ricorrenza. Previsti, inoltre, approfondimenti laboratoriali per gli alunni.