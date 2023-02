"Libertà e diritti, la lezione di Liliana Segre"

In classe abbiamo ascoltato il discorso pronunciato da Liliana Segre il 13 ottobre quando la senatrice ha presieduto la prima seduta del Senato. Liliana, dopo aver dato il benvenuto ai nuovi senatori, dà inizio alla prima seduta del Senato della nostra Repubblica. Inizialmente la senatrice comunica che il Presidente Napolitano non può essere presente in quella giornata, ringrazia tutti i presenti all’assemblea e manda un saluto a papa Francesco, poi parla anche di sé e delle sensazioni che quella giornata le ricordano. Liliana Segre, ricorda subito la guerra che purtroppo ci è così vicina e fa capire quanto sia necessaria urgente la pace per il bene di tutti . Fa presente che nel mese di ottobre ricorre il centenario della marcia su Roma che dette inizio alla dittatura fascista. Parla poi della sua infanzia e di come le leggi razziali l’abbiano cambiata. Successivamente si sofferma per spiegare il significato della parola democrazia e di come sia importante il voto che gli elettori esprimono, perché la partecipazione democratica può cambiare in meglio la nostra vita; inoltre la senatrice difende i diritti della Costituzione, i quali non devono mai essere violati. Si sofferma in particolare sull’articolo 3 della Costituzione che riguarda la discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica,condizioni sociali.

Liliana dice chiaramente la sua opinione, ossia che è importante rimuovere gli ostacoli che portano ad avere ancora oggi delle situazioni di discriminazione. Parla anche dell’importanza delle date che commemorano eventi importanti della storia dell’Italia come il 25 Aprile, festa della Liberazione, il 1° Maggio festa del lavoro, il 2 Giugno festa della Repubblica; queste date sono importanti per non dimenticare e riaccendere la memoria. Infine Liliana Segre, dà un suo personale augurio al Parlamento, affinché i parlamentari possano trovare dei punti comuni di accordo per costruire qualcosa insieme ed affrontare questo periodo molto duro e difficile. Il deciso discorso di Liliana Segre ci ha ricordato importanti eventi della storia italiana, le leggi razziali, la negazione del diritto all’struzione per i bambini ebrei, ma ci ha fatto anche riflettere sulle situazioni che stiamo vivendo in questo periodo. Anche se siamo molto giovani, ascoltando le parole della senatrice, abbiamo potuto capire che la situazione difficile che oggi stiamo vivendo – tra cui la guerra tra Russia e Ucraina che è iniziata quasi un anno fa e ancora continua, l’aumento del costo della vita che preoccupa le nostre famiglie – può essere affrontata con il coraggio e la determinzione dimostrata da Liliana nella sua lunga vita. Inoltre abbiamo compreso quanto è importante la nostra Costituzione per la quale si sono sacrificati molti italiani lottando per la libertà. Ringraziamo Liliana per il messagio di pace, solidarietà e coraggio che ci ha voluto trasmettere.

Classe 3ªA, Scuola Aldo Moro