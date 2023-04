Libertà e diritti L’idea imolese sbarca in Svezia

Nuova tappa internazionale per il progetto ‘Quando un posto diventa un luogo’, che nei giorni scorsi è approdato a Linköping, in Svezia. Si tratta del terzo appuntamento di questo progetto europeo che vede il Comune attraverso i suoi musei civici nel ruolo di soggetto capofila, insieme alla referente artistica Annalisa Cattani, ideatrice e anima di ‘Quando un posto diventa un luogo’ e con la collaborazione del Sern (Sweden Emilia-Romagna network), del Cidra con Marco Orazi e dell’Anpi.

Il progetto imolese, che ha ottenuto il finanziamento europeo diventando così una sorta di network internazionale, mira a proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati dell’Ue e dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare sostenendo le organizzazioni della società civile attiva a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale. La durata di questo percorso sarà di due anni, durante i quali insieme agli altri otto partner europei si creerà un dialogo aperto, attraverso il quale condividere e confrontare i nostri valori, dopo un lungo periodo di isolamento.

"Consapevoli della rilevanza che ha assunto in questi anni per le scuole e per la cittadinanza imolese il percorso di partecipazione civica ‘Quando un Posto diventa un luogo’, lo abbiamo proposto ad altri Paesi europei uniti dalla volontà di valorizzare i diritti e le libertà dei cittadini europei attraverso l’arte pubblica – spiega Giacomo Gambi, assessore alla Cultura –. Con questo progetto ogni anno, con percorsi che coinvolgono decine di classi, ridiamo vita a monumenti imolesi che così, da "posti", spesso non conosciuti, approfondendone la storia diventano ‘luoghi’, di cui aver cura. Anche in questo aprile 2023 tante iniziative del percorso ‘Quando un posto diventa un luogo si stanno svolgendo con le classi in città’.