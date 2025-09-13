Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Imola
Libreria Coop, inaugurazione in centro storico
13 set 2025
ALEKSANDRA ARANDELOVIC
Cronaca
Libreria Coop, inaugurazione in centro storico

Il presidente Parmeggiani: "Qui per arricchire l’anima culturale della città".

Il taglio del nastro

Il taglio del nastro

Per approfondire:

Sotto i portici in via Emilia, con affaccio su piazza Matteotti, nel pomeriggio di ieri, ha ufficialmente aperto la Libreria Coop di Coop Alleanza 3.0. La seconda a Imola, dopo quella del centro Leonardo. A tagliare il nastro al civico 202, sotto gli sguardi di decine di lettori emozionati, sono stati l’assessore al centro storico Pierangelo Raffini e il presidente di Librerie.coop Federico Parmeggiani, accanto alla direttrice generale di Librerie.coop Nicoletta Bencivenni e al vice presidente vicario di Coop Alleanza 3.0, Andrea Volta. A rendere ancora più speciale il pomeriggio d’inaugurazione con il firmacopie del suo giallo ‘Gli omicidi dei tarocchi’, la scrittrice Barbara Baraldi per cui Imola è un luogo del cuore. "Un’apertura che ci onora e fa sperare per il futuro della città", commenta Raffini. "Avevamo già intenzione di aprire ancora a Imola – spiega Parmeggiani –. Auspichiamo di arricchire l’anima culturale della città, cooperando con altre realtà e ospitando eventi all’interno della libreria".

"Coop Allenza 3.0 vuole mettere i semi per le grandi piante di cultura", ribadisce Volta. "Imola ci ha sempre accolto con calore e dato soddisfazioni – conclude Bencivenni –. In questa location bellissima, i lettori potranno affidarsi agli ottimi consigli di due librai imolesi".

a. a.

