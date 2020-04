Imola, 14 aprile 2020 - Se, da un lato, il riconoscimento di bene primario tributato al libro dall’ultimo decreto del presidente del Consiglio trasferisce ai librai la facoltà di riaprire i punti vendita a partire dalla mattinata odierna, dall’altro ha diviso letteralmente l’opinione degli stessi addetti ai lavori. Favorevoli o contrari.

Dal primo e preventivo fermo emergenziale, infatti, quasi tutte le realtà settoriali hanno traslato la propria operatività nel servizio di consegna a domicilio e nella costruzione di format web in grado di mantenere più o meno intatti i rapporti con la clientela. Precisazione necessaria per comprendere come, per molti librai, la ripresa dal punto di vista logistico ed economico non potrà essere immediata.

Eloquente, in tal senso, la lettera aperta dal titolo "Siamo librai, non simboli" sottoscritta da molti operatori, sviluppata all’interno del gruppo LED-Librai Editori Distribuzione in rete e inviata al premier Conte. Una missiva appoggiata anche dalla Cooperativa Il Mosaico che gestisce ad Imola la nota Libreria per Ragazzi di via Aldrovandi.

«Abbiamo parlato, ragionato, ci siamo confrontati con colleghi e amici librai – scrivono sulla propria pagina Facebook -. Dialoghi guidati dalla razionalità, oltre che dal cuore, sfociati nella decisione di non riaprire la libreria". Ragioni sanitarie ed economiche alla base della scelta. "Non siamo pronti, per esempio, con il necessario processo di sanificazione dei locali e dei libri, con la messa a punto dei dispositivi di sicurezza, igienizzanti e della segnaletica a tutela del personale e del pubblico – spiega Arianna Di Pietro, una delle operatrici del punto vendita imolese -. Per non parlare dei costi fissi legati all’apertura da parametrare all’eventuale risposta dell’utenza in un regime di misure restrittive in vigore che limitano ancora la libertà di movimento e circolazione delle persone".

Dubbi e perplessità che si scontrano con il desiderio di riabbracciare quanto prima i clienti: "Ci mancano moltissimo, la libreria è prima di tutto un luogo di incontro e, nel nostro caso, anche di attività e laboratori dedicati ai più giovani – continua -. Sarà un processo di riapertura graduale, a piccoli passi, magari tarabile sulla data del 23 aprile in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Bene, comunque, gli ordini online, le consegne a domicilio e su appuntamento, le interazioni web e social".



Scelta diversa per la Mondadori Bookstore di via Emilia che questa mattina aprirà regolarmente i battenti. Per la filiale imolese delle Librerie.coop fa invece ancora testo un post sui propri social, datato 11 aprile, che recita: "Nei prossimi giorni vi aggiorneremo sulla riapertura delle nostre librerie organizzandoci nel migliore modo possibile. Nel frattempo è attivo il servizio Libri da Asporto con consegna a domicilio".

A Castel San Pietro, invece, la libreria Atlantide posticipa l’apertura al prossimo 20 aprile: "Ci servirà qualche giorno per riorganizzare tutto – scrivono sui social -. Dobbiamo ripensare la l ibreria per renderla un luogo sicuro da frequentare: accessi limitati, attrezzature igieniche, segnaletica, orari e regole di comportamento".