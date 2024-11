Libri illustrati in mostra. Casa Piani ospita un viaggio nell’editoria per l’infanzia

Dal 9 novembre al 31 gennaio, Casa Piani ospiterà la mostra ‘Beauty and the world – Il nuovo albo illustrato di divulgazione’, curata da Giorgia Grilli e Ilaria Dindelli del centro di ricerche in Letteratura per l’infanzia del dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna.

Il percorso espositivo allestito nella sezione ragazzi della biblioteca comunale, che si avvale inoltre anche della collaborazione dell’associazione Hamelin, analizza il fenomeno editoriale dei non-fiction picturebooks, cioè dei libri illustrati che presentano informazioni su vari temi, come scienza, natura o storia, in modo creativo e visivamente attraente, mettendo al centro la meraviglia come generatrice di conoscenza.

La mostra, già presentata nel 2023 alla biblioteca Sala Borsa (nella foto) nell’ambito della Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna, si compone di circa 600 libri di divulgazione, selezionati dal gruppo di ricerca dell’Università tra i migliori pubblicati dagli editori da tutto il mondo, organizzati in sezioni tematiche e introdotti da pannelli esplicativi.

In questo periodo, l’offerta di libri per l’infanzia di non-fiction sta crescendo rapidamente: mappe del mondo, volumi di zoologia, anatomia, linguistica, albi sullo spazio interstellare, sui batteri, su alberi e fiori, sulle emozioni. Ecco dunque una nuova enciclopedia affidata ad autrici e autori che utilizzano testi e immagini in modi creativi e invitano a scoprire il mondo attraverso la meraviglia e la bellezza. Intorno a questi libri innovativi in termini di approccio alla conoscenza e sperimentazione estetica, il centro di ricerche in Letteratura per l’infanzia del dipartimento di Scienze dell’educazione dell’ateneo bolognese ha sviluppato un progetto sfociato nella realizzazione di una mostra per tutti, piena di spunti, idee e suggestioni che accompagnerà bambini e genitori, educatori e insegnanti nei prossimi mesi e pianterà piccoli semi di creatività per far crescere la bellezza e la meraviglia in ognuno.

Venerdì 8 novembre, alle 14.30, è prevista una visita in anteprima alla mostra, su prenotazione, alla presenza delle curatrici Giorgia Grilli e Ilaria Dindelli, riservata a insegnanti, educatori, bibliotecarie e appassionati di libri per ragazzi.

L’inaugurazione è invece in programma sabato 9 novembre alle 10.30. Ai saluti istituzionali seguirà una performance di Alessia Canducci, attrice ed esperta di letteratura per l’infanzia, dal titolo Libri così, libri cosà. Divulgazione ad alta voce tra incanto e meraviglia dalla mostra ‘Beauty and the world’.

Nel periodo di apertura ci sarà spazio per un ricco programma di attività collaterali per ragazzi e ragazze, oltre ad alcuni appuntamenti per addetti ai lavori e adulti appassionati alla letteratura e all’editoria per ragazzi.