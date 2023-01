Libri in lingua e letture animate per i piccoli profughi

Tra le tante iniziative attivate dall’amministrazione comunale sin dai primi mesi dall’arrivo dei profughi ucraini, c’è anche quella dell’acquisto di libri in lingua ucraina e libri in Comunicazione Aumentativa e Alternativa (Caa).

La scelta del Comune è stata quella di mettere i libri a disposizione nelle due biblioteche comunali e nella ludoteca, in modo da permetterne un utilizzo individuale da parte dei profughi ucraini oppure anche in modo collettivo attraverso apposite iniziative di letture animate in biblioteca e ludoteca.

E a proposito di ludoteca, la scorsa estate è stato realizzato un laboratorio di letture rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia partecipanti ai centri estivi nella settimana dedicata all’inclusione. A dicembre, per chiudere l’anno all’insegna dell’inclusione e dell’aiuto ai profughi, sono stati attivati nuovi laboratori e iniziative finalizzate alla promozione delle letture in diverse lingue e letture in lingua ucraina.

"L’obiettivo generale di accoglienza attenta e di inclusione delle famiglie ucraine nella comunità castellana – aggiunge l’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi – viene perseguito anche attraverso la creazione di un circuito virtuoso che vede la collaborazione attiva di associazioni del terzo settore nell’ambito culturale, che permettano ai giovani ucraini di partecipare a corsi, laboratori e iniziative ricreative e culturali".

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, a Castello si sono moltiplicati gli interventi a favore dei profughi. In prima linea Comune e associazioni dei volontari, ma anche quelle economiche hanno fatto la propria parte.