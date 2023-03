Libri per i più piccoli Tornano i volontari di ’Nati per leggere’

Sono in arrivo tanti nuovi appuntamenti della rassegna ’E ora letture a volontà’ rivolta ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, a cura del Gruppo Lettori Volontari delle biblioteche comunali e organizzata nell’ambito di Nati per Leggere, il progetto che promuove la lettura ai bambini fin dal primo anno di vita. Sono in programma in tutto 12 incontri a date alterne nelle due biblioteche, il mercoledì dalle 16,30 alle 18 per bambini dai 2 ai 6 anni e il sabato mattina con due diverse fasce orarie: dalle 10 alle 10,45 per i bebè 6-24 mesi e dalle 11 alle 11,45 per i bimbi 2-6 anni.

Come sempre, i volontari presenteranno tante proposte di lettura per i più piccini, per guidare i genitori nella scelta dei libri con cui ricreare a casa la magia della lettura.

La novità di questa stagione è che tutti gli incontri del mercoledì pomeriggio, che prenderanno il via il domani alle 16,30 a Castel San Pietro, saranno dedicati ai libri del progetto ’Mamma Lingua, storie per tutti nessuno escluso’, acquistati dalle biblioteche comunali.

I volontari Nati per Leggere torneranno a Castel San Pietro Terme nelle mattine di sabato 1 e 29 aprile, 13 e 27 maggio e nel pomeriggio mercoledì 12 aprile, mentre a Osteria Grande sabato 15 aprile, 6 e 20 maggio e mercoledì 26 aprile e 24 maggio.

Il programma si concluderà con la consueta grande festa di primavera a Osteria Grande martedì 6 giugno dalle ore 16,30.

Le biblioteche del Comune di Castel San Pietro Terme partecipano sin dal 1999 al progetto Nati per Leggere, che è promosso a livello nazionale da Associazione culturale pediatri, Associazione italiana biblioteche, Centro per la salute del bambino.

Info: biblioteca di Castel San Pietro tel. 051 940064 e biblioteca di Osteria Grande tel. 051 945413.