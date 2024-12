Libri sotto l’albero, i più venduti e consigliati

Tra i regali sempre in voga ci sono i libri. Il titolo più richiesto al momento sembra essere ‘Tata’, l’ultima uscita dell’autrice francese Valerie Perrin. Lo confermano i titolari della libreria ‘Atlantide’ di Castel San Pietro e della libreria ‘Selma’, di Casalfiumanese. "Al momento si aggiudica il primato, ma ci sono altre due grandi uscite molto apprezzate: ‘La casa dei silenzi’ di Donato Carrisi e ‘Risplendo non brucio’ di Ilaria Tuti" racconta Michela Giordani, titolare di ‘Selma’. La libraia non manca di aggiungere anche qualche consiglio personale. "Ho consigliato con piacere altri quattro libri interessanti: ‘L’ananas no’ di Cristiano Cavina, ‘La straniera’ di Marta Aidala, ‘I giorni di vetro’ di Nicoletta Verna e ‘Il sole di sera’ di Sabrina Grementieri. Per chi invece ama i libri e la natura, suggerisco sempre ‘La libreria sulla collina’ di Alba Donati".

La libreria ‘Atlantide’, invece, punta a far apprezzare Alice Barberini. "Ci sentiamo di consigliare ‘Giocattoli’. È un libro che abbiamo davvero apprezzato e ci sentiamo di condividere per dare spunto per i regali", fanno sapere i titolari. Per i più piccoli, invece, la libreria ‘Mosaico’ di Imola offre una vasta gamma di scelte. "Quest’anno uno dei libri più acquistati per le Feste è stato ‘Come fa Babbo Natale a passare dal camino?’, edito da Terre di Mezzo – raccontano le titolari –, è una storia divertente che cattura sempre l’attenzione dei bambini". Tra i consigliati figura invece ‘Cavalca la tigre’ di Kite Edizioni. "Un libro che porta un messaggio importante e che ci auguriamo che arrivi ai più giovani: la capacità di fare scelte libere, consapevoli e rispettose".

I libri si confermano quindi un regalo capace di sorprendere anche i bambini. "Fin da piccoli ognuno ha un gusto personale. Il segreto per scegliere il libro giusto, è ascoltarli e osservare le loro inclinazioni" concludono le libraie.

