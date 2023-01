Licenza revocata: chiude il bar Corona

di Claudio Bolognesi

Bar Corona addio per sempre. Il provvedimento avviato ad inizio anno dal Comune è arrivato alla sua conclusione senza più appelli: lo storico bar di via Mazzini chiude per sempre, almeno sotto l’attuale gestione, revocata appunto da piazza XX Settembre.

Come riportato dall’Ansa, il sindaco Fausto Tinti ha "revocato la licenza di somministrazione del locale", decisione arrivata a pochi mesi dall’ultima sospensione avvenuta a seguito di una rissa scoppiata il 28 agosto scorso.

Nell’occasione il Questore aveva deciso la serrata per il Corona, storicamente gestito da Gino Volta, per 15 giorni, chiusura avvenuta nel mese di ottobre non senza strascichi polemici da parte della proprietà, con la barista Aurora, collaboratrice di Volta, che aveva tuonato così.

"Più che prendere insulti e minacce quando decidiamo di non dare più da bere a chi è già alticcio, che cosa dobbiamo fare? Ci chiudono perché, tra le varie motivazioni addotte, il bar è frequentato da pregiudicati, ma noi che dobbiamo fare, chiedere la carta d’identità a chi chiede il caffè?", aveva detto allargando poi sconsolata le braccia.

"È una guerra che non abbiamo armi per combattere, infatti questa volta non abbiamo neppure contattato un avvocato, avremmo speso soldi per niente". Una scelta, quest’ultima, che evidentemente tale è rimasta anche nei mesi successivi.

Il sindaco Fausto Tinti, sentito ieri, ha infatti confermato che "dopo l’invio a inizio gennaio dell’avvio di procedura della revoca, la gestione avrebbe potuto presentare rincorso entro un termine stabilito dalla legge in materia, ma non ci è arrivata in tal senso alcuna comunicazione".

Una resa definitiva, insomma, che si può riassumere in quel gesto delle braccia alzate davanti al proprio bar che il gestore storico Gino Volta fece all’epoca di una precedente chiusura per analoghi problemi di disordini, nel 2020. In quell’occasione il bar venne chiuso per 30 giorni. Ora l’auspicio è che in via Mazzini non rimanga un’altra vetrina vuota, ma le voci che si rincorrono nelle ultime ore in città dicono il contrario. Sarebbe infatti già in dirittura d’arrivo la trattativa con la proprietà dei muri per la riapertura dello storico bar Corona sotto una nuova gestione.