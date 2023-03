L’immortale Bohème ritornerà il 5 aprile

La Bohème al comunale Stignani. Mercoledì 5 aprile alle 20.30, grazie alla rinnovata collaborazione tra la città e la Orchestra Senzaspine e al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, gli appassionati potranno tornare a vivere l’incanto dell’opera dal vivo con l’allestimento originale di un titolo amatissimo. Si tratta appunto dell’opera di Giacomo Puccini, tra le più popolari al mondo, resa celebre da momenti di grande lirismo quali le arie ‘Che gelida manina’, ‘Mi chiamano Mimì’ e dal duetto d’amore ‘O soave fanciulla’.

Dopo il successo della serata del 4 settembre in piazza Matteotti (Imola in musica) e dopo il tutto esaurito del Rigoletto dello scorso 26 novembre, prosegue dunque la collaborazione tra la Imola e Orchestra Senzaspine per riportare ancora una volta l’opera dal vivo al teatro Stignani. Del resto, l’Opera è stata di casa al Comunale fin dalla sua prima apertura, nel 1812. Per tutto l’Ottocento e i primi decenni del Novecento si sono susseguite rappresentazioni di opere di Rossini, Verdi, Donizetti, Bellini, Boito e Mascagni.

Questo allestimento de La Bohème è una produzione di Orchestra Senzaspione, diretta dal Maestro Tommaso Ussardi e in collaborazione con VoceAllOpera, compagnia di canto formata dai vincitori della seconda edizione del concorso lirico internazionale Giancarlo Aliverta, Coro delle Voci Bianche del Teatro Comunale di Bologna e Coro Lirico Sinfonico Colsper, con cui si rinnovano le diverse collaborazioni.

Biglietti: intero platea e palchi centrali 40 euro; palchi laterali 30; galleria 20; ridotto under 20 (valido per tutti i settori) 11 euro. Prevendita online già attiva su Vivaticket.com e, nelle prossime settimane, anche al botteghino del teatro Stignani secondo il seguente calendario: sabato 25 marzo dalle 16 alle 19; martedì 28 marzo dalle 10 alle 12; da mercoledì 29 marzo a sabato 1 aprile dalle 19 alle 20.30. Sempre sabato 1 aprile anche dalle 14 alle 15; domenica 2 dalle 15.30 alle 17; mercoledì 5 aprile dalle 18.30 alle 20.30.