L’Imolese non molla e ricomincia la corsa. Doppietta di Raffini e sigillo finale di Mattiolo

IMOLESE 3LENTIGIONE 2

IMOLESE: Adorni, Ballanti, Dall’Osso, Ale, Barnabà (48’ st Elefante), Vlahovic, Brandi (29’ st Lolli), Agbugui (33’ st Garavini), Manes (33’ st Manzoni), Raffini, Melloni (16’ st Mattiolo). A disp. López Salgado, Gasperoni, Pierfederici, Diaby Diawara. All. D’Amore.

LENTIGIONE: Gasperini, Maggioli (18’ st Babbi), Lombardi, Gobbo, Cavacchioli, Sabba, Battistello (7’ st Mordini), Alessandrini, Nappo, Nanni, Pastore. A disp. Pagani, Cortesi, Pari, Bonetti, Grieco, De Marco, Cabassa. All. Cassani.

Arbitro: Chindamo di Como.

Reti: 19’ pt Alessandrini; 27’ pt e 5’ st Raffini; 27’ st Pastore; 46’ st Mattiolo.

Note: ammoniti Dall’Osso, Ballanti, Barnabà, Vlahovic, Alessandrini, Agbugui.

Nel pomeriggio del Galli, dopo due sconfitte consecutive, l’Imolese risorge contro il Lentigione e si regala ancora un’ultima chance per provare ad agguantare i playoff. È nel segno della coppia Raffini-Mattiolo il primo successo dei rossoblù nel 2025, che interrompono un digiuno di vittorie lungo due mesi, proprio nella giornata più importante, quella che avrebbe potuto mettere una parola fine sul possibile accesso alla post-season. Invece i reggiani, sconfitti (come all’andata) e ora a -7, tornano nel mirino, con ancora dieci gare da dover disputare. Un’Imolese finalmente concreta e capace di reagire: un gruppo nuovamente vivo e ancora con le carte in mano per poter dire la sua, in vista del rush finale. Avvio di gara vivace, senza timore per entrambe. Il primo a provarci è Brandi, dopo una manciata di minuti, ma il suo tiro finisce in orbita. Poi, al 19’, il Lentigione passa: Nanni su punizione centra la traversa e l’Imolese doc Alessandrini corregge di testa in rete, 0-1. Otto minuti più tardi, i rossoblù pareggiano. Agbugui sfonda sulla sinistra e assiste Raffini, bravo in mischia ad impattare il pallone a proiettarlo in porta (1-1).

Imolese all’arrembaggio in avvio di ripresa, e il raddoppio non tarda ad arrivare. Minuto 50, cross al bacio di Melloni e il solito Raffini ci mette la testa: doppietta e sorpasso, Galli in festa. I ragazzi di D’Amore continuano a insistere, a testa bassa e con coraggio. Al 67’, Agbugui inventa per Brandi, con quest’ultimo murato al meglio dalla retroguardia ospite. Ma proprio nel momento migliore dei rossoblù, il Lentigione pareggia: a firmare il 2-2 è Pastore, di testa. Match riaperto e di nuovo in equilibrio, con gli emiliani a un passo dal ribaltarla con Nanni, che centra un altro legno e grazia Ballanti e compagni.

Nel finale, però, l’Imolese torna a ruggire, e nel primo minuto di recupero, la vince. Barnabà lancia profondo Mattiolo, che scappa verso la porta e batte a tu per tu Gasperini. Tre a due e fischio finale: finalmente Imolese.

Giovanni Poggi