L’Imolese parte forte e alza l’asticella. D’Amore: "Squadra solida, la strada è giusta"

L’ Imolese c’è. Lo si era visto nelle amichevoli estive e lo si è visto domenica, a San Mauro Pascoli, nel successo contro la Sammaurese nel primo match ufficiale della stagione in Coppa Italia di Serie D: un 2-1 in rimonta che vale il passaggio del turno e che fa bene sperare in vista del futuro. Per il secondo anno di fila dunque, D’Amore e i suoi danno un dispiacere ai giallorossi di Taccola, eliminandoli prematuramente dal cammino in coppa, un percorso che invece per Dall’Osso e compagni prosegue, sperando possa seguire le stesse tracce di quello esaltante della passata stagione. "Mi è piaciuta la voglia, il coraggio e l’atteggiamento dei miei ragazzi – ha commentato D’Amore nel post-gara –. Abbiamo seguito il nostro credo, tenendo la palla e creando tanto. Penso di poter dire che il risultato sarebbe potuto anche essere più rotondo".

È entusiasta il tecnico rossoblù, della prestazione ma anche del gruppo. "La strada da seguire è questa, ma vogliamo migliorarci, su tutti gli aspetti, trovando un’identità precisa e provando ad imporre il nostro gioco su tutti i campi: ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi seri, che ogni giorno lavorano sodo, per cui i mezzi per fare bene ci sono tutti. Se si poteva essere più cinici? – prosegue – Sicuramente. Poi avremmo dovuto anche gestire meglio l’ultimo quarto d’ora in superiorità numerica, dove siamo andati paradossalmente maggiormente in difficoltà. Ma sono tutte cose che fanno parte del percorso di crescita: avevamo tanti ragazzi al loro esordio in questo torneo, è normale che ci siano situazioni da dover rivedere, non è semplice".

Nella testa del mister non solo la coppa, ma anche il campionato, dove c’è da migliorare il dodicesimo posto con cui è stata chiusa la stagione scorsa. "Onestamente puntiamo a qualcosa di più rispetto alla salvezza, aver chiuso a soli pochi punti dal playout, l’anno scorso, non ci ha fatto certo piacere, in primis a me e alla dirigenza, quindi cercheremo di fare meglio – ribadisce ilmister –. Alla coppa tengo particolarmente, sarebbe bello arrivare il più in là possibile: è un torneo che ci dà tanto morale".

Dalla gioia del mister a quella dei match-winner. "Era un po’ che non segnavo, per cui sono doppiamente contento, per me e per la squadra – sottolinea Calabrese, che ha realizzato il gol del momentaneo 1-1 –. Non era facile per il caldo, per l’avversario e anche perché era la prima partita ufficiale, ma l’abbiamo approcciata nel migliore dei modi".