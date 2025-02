L’Imolese si rafforza. Arrivano Zulu e Penida per invertire la rotta

Visto il momentaccio, tre sconfitte nelle ultime cinque gare e una vittoria che manca da due mesi, l’Imolese si rinforza, speranzosa di invertire la rotta e di rimettersi in marcia per i playoff, oggi lontani dieci punti. Sono due gli innesti che vestiranno di rossoblù, Mwape Zulu e Isaias Penida, ufficializzati ieri dal club. Il primo, centrocampista zambiano classe 2007, ha maturato esperienza in alcune Academy presenti nel continente africano e arriva a Imola coronando un sogno, quello di approdare nel calcio europeo.

Il secondo, argentino, anche lui classe 2007, di mestiere fa la seconda punta e, come per Zulu, si tratta della prima esperienza nel continente, dopo 12 anni trascorsi nel settore giovanile del River Plate. Due scommesse e due scelte totalmente inedite nel panorama della Serie D, sperando che portino subito l’effetto sperato per la squadra di D’Amore, in palese affanno nelle ultime due uscite (0-2 al Galli col Fiorenzuola e 4-0 domenica a Ravenna).

Intanto, come detto, le dirette concorrenti non restano a guardare, col Prato che con tre successi nelle ultime quattro partite ha agguantato i rossoblù in classifica a quota 32, insidiati anche dal Tuttocuoio. Domenica, al Galli (ore 14.30), arriva il Lentigione, quinto a quota 42 e ultimo riferimento da prendere in considerazione per cercare di mantenere vive le speranze di playoff. In caso di vittoria i rossoblù, che all’andata riuscirono a imporsi con un gol di Brandi (1-0 nel match giocato il 30 ottobre), terrebbero aperta la corsa alla post-season. Al contrario, invece, un pareggio o una sconfitta metterebbero a serio repentaglio il resto della stagione della squadra, che già l’anno scorso, di questi tempi, cominciò a deragliare pesantemente, con un finale di campionato in calando, lontano dai playoff e a ridosso dalla zona playout.

Uno scenario che fino ad un paio di mesi fa sembrava difficile potesse ripetersi anche in questa annata e che invece, visto lo scarso rendimento recente e la mancanza di risultati, sta per tornare a concretizzarsi. Nelle ultime 10 gare, infatti, l’Imolese è stata in grado di raccogliere appena 7 punti (1 vittoria e 4 pareggi): un ritmo da retrocessione.

