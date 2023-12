L’Imolese visita la Pediatria e porta gadget e dolci per i bimbi

Sono state diverse le iniziative di solidarietà che negli ultimi giorni hanno portato un sorriso ai bambini della Pediatria dell’ospedale di Imola. In altri casi la vicinanza al reparto è arrivata attraverso

importanti donazioni per l’acquisto di materiale medico. L’ultima iniziativa è stata la visita natalizia ai piccoli pazienti della Pediatria da parte dell’Imolese Calcio 1919, che ieri mattina ha portato in reparto tanti gadget e dolci per i bambini ricoverati.

"Per la nostra società è sempre un grande piacere portare allegria ai bambini, che sono il nostro futuro, come comunità ma anche come possibili atleti delle nostre squadre e come tifosi", hanno spiegato gli organizzatori dell’iniziativa dell’Imolese Calcio 1919.

A tutta la Società e ai suoi sostenitori sul territorio i ringraziamenti dell’Ausl di Imola, dell’équipe di Pediatria e Nido e di tutti i bimbi ricoverati.

Nei giorni scorsi avevamo raccontato anche la raccolta e l consegna di giocattoli che aveva coinvolti clienti e gestori del negozio ‘La Cicogna’.

Nella foto: il personale del reparto con i doni portati dall’Imolese Calcio 1919