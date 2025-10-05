L’impegno della Bcc. Donato un ecografo a casa Cassiano Tozzoli: "Vicini alla comunità"

Un gesto concreto che diventa simbolo di comunità e attenzione verso gli anziani. La Bcc ravennate, forlivese e imolese ha donato un ecografo alla Casa residenza anziani Cassiano Tozzoli, conosciuta anche come Casa Alzheimer, contribuendo così non solo al miglioramento delle cure, ma anche al rafforzamento della rete solidale cittadina.

L’ecografo donato rappresenta un importante strumento per facilitare l’azione diagnostica del medico della struttura e dei vari specialisti coinvolti nelle consulenze. In questo modo sarà possibile gestire in maniera più efficace i segni e sintomi tipici dei pazienti geriatrici, sia in regimi acuti sia in contesti cronici. L’obiettivo è garantire una presa in carico più completa e tempestiva, riducendo il rischio di accessi ospedalieri e permettendo agli ospiti di ricevere cure di qualità direttamente nella propria casa.

Oltre ai benefici clinici, l’utilizzo dell’ecografo consentirà anche di ridurre il disorientamento e lo stato di agitazione che spesso si manifestano quando gli ospiti vengono spostati in ambienti estranei alla loro quotidianità. In questo modo, la Bcc contribuisce a rendere la Cra Cassiano Tozzoli sempre più ‘demenza friendly’, migliorando al contempo le pratiche quotidiane del servizio infermieristico.

"L’intervento della Bcc ravennate, forlivese e imolese a sostegno della Casa residenza anziani Cassiano Tozzoli vuole testimoniare ancora una volta l’impegno del nostro istituto a sostegno della comunità e del territorio in un settore estremamente significativo come quello socio sanitario", afferma Paolo Mongardi, consigliere Bcc e presidente del comitato locale dell’istituto di credito.

I rappresentanti della banca hanno avuto modo di conoscere da vicino la realtà della Cra durante una visita alla struttura, accolti dalla presidente di Asp, Veronica Gioiellieri, e dalla coordinatrice Anna Ortolani. Entrambe hanno espresso a nome del personale e dei 44 anziani ospiti un sentito ringraziamento per la donazione, sottolineando come questo gesto contribuisca a rendere più efficiente e sicura l’assistenza agli ospiti.

Durante l’incontro è stato ricordato il percorso compiuto dal territorio imolese negli ultimi anni per migliorare la qualità dei servizi destinati alle persone con demenza. Nel 2023, grazie anche al lavoro della Cra Cassiano Tozzoli, il Comune ha ottenuto il riconoscimento del titolo di ‘Città amica delle persone con demenza’. La donazione dell’ecografo rappresenta dunque non solo un supporto concreto alla salute degli anziani, ma anche un esempio di come istituzioni finanziarie e strutture socio-sanitarie possano collaborare per costruire una comunità più inclusiva, consapevole e attenta alle persone fragili.