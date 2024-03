L’impegno di Ussia: "Abbiamo donato sette defibrillatori. Fanno la differenza"

La vicenda, per fortuna a lieto fine, del tempestivo soccorso all’atleta colpito da malore durante una partita di calcio sul campo di Sasso Morelli, ha fatto tornare di attualità il tema dell’importanza dei dispositivi medici di primo soccorso nei luoghi pubblici. La presenza a bordo campo del dispositivo – obbligatoria – è stata determinante. E fondamentale è anche il tema del corretto utilizzo previo frequentazione di corsi formativi tenuti da professionisti. Sono argomenti cari al consigliere comunale Antonio Ussia, al timone dell’evento ‘Never Give Up’ insieme alla sorella Giulia, impegnato dal 2009 – l’ anno in cui morì il padre Nicola a causa di un infarto – in una campagna di sensibilizzazione sull’uso del defibrillatore.

Percorso che, ad oggi, è sfociato nella donazione di ben sette dispositivi salvavita sul territorio: "La notizia del salvataggio a Sasso Morelli? L’ho letta e ho ancora la pelle d’oca – racconta Ussia –. La testimonianza più cristallina di come la combinazione tra corretto percorso formativo, tempismo, sangue freddo e uso del defibrillatore possa tracciare la differenza tra la vita e la morte".

Ussia, che nel 2015 ha dato il via ad una serie di puntuali iniziative di raccolta fondi per consegnare i defibrillatori a scuole, società sportive e perfino al deposito imolese del Banco Alimentare, ha le idee chiare: "Ci sono tre azioni determinanti da compiere quando ci si trova al cospetto di una tale criticità: la prontezza d’intervento, il corretto massaggio cardiaco e la conoscenza delle modalità di utilizzo del defibrillatore – spiega – . Sono fasi da affrontare con la massima fermezza senza finire preda delle proprie emozioni. La prevenzione, quindi, parte molto tempo prima rispetto alla potenziale problematica".

Never Give Up, tra aste benefiche, manifestazioni e donazioni, non intende abbassare l’asticella dell’attenzione sulla questione: "L’obiettivo è quello di diventare presto un’associazione a tutti gli effetti. Fino ad ora, per realizzare i nostri appuntamenti, ci siamo appoggiati ad altre realtà della città – anticipa Ussia -. Rispetto al passato sono stati fatti passi da gigante, soprattutto in ambito sportivo con i relativi obblighi di presidio medico di primo soccorso negli impianti. Non dobbiamo, però, staccare la spina – avverte il consigliere comunale – e ricordarci dell’argomento solo in concomitanza di drammi sfiorati o avvenuti".

Con tanto di promessa: "Sogno l’installazione di defibrillatori in tutti i luoghi della socialità del circondario e mi auguro che si possano reperire quei fondi necessari per organizzare con continuità corsi gratuiti di primo soccorso per la cittadinanza – conclude -. Un’istanza che porto avanti anche nel mio ruolo di consigliere comunale". Una mappa dei defibrillatori è visualizzabile sul sito www.118er.it/dae/dae. Fra Imola città e frazioni ce ne sono oltre 40.

Mattia Grandi