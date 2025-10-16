L’impegno per il lavoro senza rischi. Ecco la ’Settimana della sicurezza’

La sicurezza sul lavoro non è un’opzione, è un dovere. E anche quest’anno Imola si prepara a diventare, per tre giorni di novembre, la capitale della prevenzione e della formazione con le ‘Settimane della sicurezza’. Tre incontri gratuiti, tre temi concreti e un unico obiettivo: diffondere cultura e competenze per ridurre i rischi sul posto di lavoro. L’iniziativa è promossa dall’associazione Tavolo 81, con il sostegno del Circondario e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, e con il patrocinio dell’Ausl.

Primo appuntamento martedì 11 novembre, dalle 14.30 alle 18, all’Auditorium CEfla. Tema centrale: ‘Lavorare in estate è un problema da gestire adesso’. Un’occasione per approfondire normative, valutazione del rischio da calore, patologie legate all’esposizione e tecnologie innovative per la gestione del rischio nei cantieri. Tra gli interventi: Antonio Argentino dell’Ausl sulle linee di indirizzo, Maurizio Betti di Amplia Infrastructures sulla prevenzione nei cantieri, e Giuseppe Serpe di WeBuild con esperienze internazionali. A chiudere, la relazione di Federico Galli, coordinatore della sicurezza in cantieri italiani.

La seconda giornata, martedì 18 novembre all’auditorium 1919 Sacmi, mette al centro il nuovo accordo Stato-Regioni, a sei mesi dalla sua entrata in vigore. L’incontro offrirà approfondimenti applicativi, focus sul ruolo del datore di lavoro, efficacia della formazione e simulazioni pratiche tra azienda e campo prove. Tra i relatori: Antonella Milieni (Ispettorato nazionale del lavoro), Lia Gallinari (coordinamento Regioni e Pa) e il professor Federico Ricci (Unimore).

Il ciclo si chiude martedì 25 novembre alla Clai (villa La Babina - Sasso Morelli), con ‘Sicurezza in agricoltura: buone prassi, adeguamento macchine, innovazioni’. Focus su macchine agricole, sorveglianza sanitaria, gestione del rischio biomeccanico e nuove metodologie formative in realtà virtuale, grazie anche al contributo di Virtual Safety Lab e Inail. L’accesso è gratuito previa iscrizione online. Ogni incontro riconosce tre crediti formativi per professionisti della sicurezza.

"Le ‘Settimane della sicurezza rappresentano un’occasione concreta di confronto tra imprese, tecnici e istituzioni – sottolinea Christian Tassinari, presidente di Tavolo 81 Imola –. Quest’anno approfondiamo tre temi di grande impatto operativo: adattamento al caldo, nuovo impianto formativo e sicurezza in agricoltura. Invitiamo aziende e professionisti a partecipare attivamente con esperienze e domande".