Matteo Naccari
Strade, attesa infinita
Imola
CronacaL’impegno per il lavoro senza rischi. Ecco la ’Settimana della sicurezza’
16 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
L’impegno per il lavoro senza rischi. Ecco la ’Settimana della sicurezza’

Incontri e focus, Imola si prepara a diventare la capitale della prevenzione e della formazione. Tavolo 81 in prima linea con il sostegno di Circondario, Fondazione Cassa di Risparmio e Ausl.

La presentazione della Settimana della sicurezza che si terrà a novembre

La presentazione della Settimana della sicurezza che si terrà a novembre

La sicurezza sul lavoro non è un’opzione, è un dovere. E anche quest’anno Imola si prepara a diventare, per tre giorni di novembre, la capitale della prevenzione e della formazione con le ‘Settimane della sicurezza’. Tre incontri gratuiti, tre temi concreti e un unico obiettivo: diffondere cultura e competenze per ridurre i rischi sul posto di lavoro. L’iniziativa è promossa dall’associazione Tavolo 81, con il sostegno del Circondario e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, e con il patrocinio dell’Ausl.

Primo appuntamento martedì 11 novembre, dalle 14.30 alle 18, all’Auditorium CEfla. Tema centrale: ‘Lavorare in estate è un problema da gestire adesso’. Un’occasione per approfondire normative, valutazione del rischio da calore, patologie legate all’esposizione e tecnologie innovative per la gestione del rischio nei cantieri. Tra gli interventi: Antonio Argentino dell’Ausl sulle linee di indirizzo, Maurizio Betti di Amplia Infrastructures sulla prevenzione nei cantieri, e Giuseppe Serpe di WeBuild con esperienze internazionali. A chiudere, la relazione di Federico Galli, coordinatore della sicurezza in cantieri italiani.

La seconda giornata, martedì 18 novembre all’auditorium 1919 Sacmi, mette al centro il nuovo accordo Stato-Regioni, a sei mesi dalla sua entrata in vigore. L’incontro offrirà approfondimenti applicativi, focus sul ruolo del datore di lavoro, efficacia della formazione e simulazioni pratiche tra azienda e campo prove. Tra i relatori: Antonella Milieni (Ispettorato nazionale del lavoro), Lia Gallinari (coordinamento Regioni e Pa) e il professor Federico Ricci (Unimore).

Il ciclo si chiude martedì 25 novembre alla Clai (villa La Babina - Sasso Morelli), con ‘Sicurezza in agricoltura: buone prassi, adeguamento macchine, innovazioni’. Focus su macchine agricole, sorveglianza sanitaria, gestione del rischio biomeccanico e nuove metodologie formative in realtà virtuale, grazie anche al contributo di Virtual Safety Lab e Inail. L’accesso è gratuito previa iscrizione online. Ogni incontro riconosce tre crediti formativi per professionisti della sicurezza.

"Le ‘Settimane della sicurezza rappresentano un’occasione concreta di confronto tra imprese, tecnici e istituzioni – sottolinea Christian Tassinari, presidente di Tavolo 81 Imola –. Quest’anno approfondiamo tre temi di grande impatto operativo: adattamento al caldo, nuovo impianto formativo e sicurezza in agricoltura. Invitiamo aziende e professionisti a partecipare attivamente con esperienze e domande".

