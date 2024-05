L’impegno per l’ambiente. Enduro Motor Valley al parco della Conca Verde

di Mattia Grandi

Non c’è niente di impossibile per i volontari di Enduro Motor Valley. Così anche il progetto di recupero del parco della Conca Verde di Fontanelice, un tempo ribattezzata ‘Perla del Santerno’ e presa d’assalto da centinaia di persone in arrivo fin da Bologna, è diventato realtà grazie al gruppo di enduristi con l’ambiente e la natura nel cuore. Un posto meraviglioso, a pochi passi dalla piscina del paese, invaso dalla rigogliosa vegetazione, dall’erba alta, dai rovi e pure da rampicanti e infestanti nei punti meno frequentati. Dal municipio è partito, quindi, un sos alle truppe di Enduro Motor Valley che hanno fatto del recupero dei sentieri di collina la loro mission principale. Un plotone formato anche da cantonieri comunali e da tanti cittadini dotati di decespugliatori, forbicioni e seghetti di vari tipi. Ma per un’impresa del genere servivano pure mezzi idonei come quelli messi a disposizione dall’imprenditore locale Walter Ragazzini. Ore e ore di lavoro senza sosta: "Incredibile lo spirito di squadra che si è creato tra i vari gruppi – ha sottolineato Stefano Manara, veterano di Enduro Motor Valley e tra i primi ad entrare in azione –. Un’impresa così sfidante ha galvanizzato tutti a conquistare, metro dopo metro, il terreno del parco. Un gioiello naturalistico che, insieme alla sua piscina, è un’importante risorsa per tutta la vallata del Santerno".

Volti provati dalla fatica come quello del giovane Mirco Casini, alla prima esperienza del genere, che ha recuperato perfino delle sedie finite nel Rio Colombarino. Un intervento importantissimo che si è concluso, come da tradizione, con un terzo tempo mangereccio al Bar Cacciatori. "Il valore più grande di questa operazione è da ricercare nella presenza di tanti giovani – ha aggiunto Alessandro Magnani, portavoce del sodalizio –. L’8 e 9 di giugno a Fontanelice ci saranno le elezioni amministrative e chi indosserà la fascia tricolore troverà un parco della Conca Verde rimesso a nuovo. Non solo. C’è un potenziale concreto, in termini di attivismo della comunità, da continuare a valorizzare. Persone disposte a rimboccarsi le maniche per la tutela e la salvaguardia del proprio territorio".