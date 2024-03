L’impunità incoraggia i ’leoni da tastiera’. Si colpisce nascondendosi dietro una maschera

Quando qualcuno si sente deresponsabilizzato, tende a non seguire più i suoi principi morali e a fare ciò che vuole senza pensarci, istintivamente. Se qualcuno pensa di non poter essere punito per ciò che fa, se pensa addirittura di non doversi sentire responsabile per ciò che fa, non si metterà più alcun limite. Questo è ciò che purtroppo accade spesso sui social, un mondo molto difficile da controllare e in cui molte persone si trasformano nei famosissimi "leoni da tastiera". Ecco, infatti, che gente che nella vita di tutti i giorni mai e poi mai insulterebbe qualcuno, sui social perde ogni controllo e scrive di tutto, pensando di non esserne responsabile, pensando che basti un nickname per potersi sentire innocenti. Ma nascondendosi dietro questa maschera, in troppi cedono all’istintività. Ed è proprio questa maschera che può essere considerata come la principale causa del cyberbullismo: infatti le persone pensano che il mondo digitale non abbia alcuna influenza sul mondo reale, che sia semplicemente un parco giochi in cui sfogarsi, senza alcuna responsabilità, senza poter essere puniti. Questo pensiero è ovviamente sbagliato ed è qui che sta il problema dell’anonimato online: al momento sembra difficile poter fare qualcosa per impedirlo, perlomeno qualcosa di davvero utile. Bisognerebbe far recuperare ai "leoni da tastiera" l’empatia con il prossimo, spiegando loro che le loro vittime digitali rimangono tali anche nel mondo reale. Mica facile!, direte voi! Vero, ma se questo aspetto venisse introdotto e compreso, allora i problemi comincerebbero a trovare una soluzione.

Oscar Camporesi, 3MA