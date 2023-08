L’inclusione ha fatto centro Bilancio positivo per l’Erasmus con i ragazzi italiani e maltesi

È tempo di bilanci a conclusione della bellissima esperienza vissuta dai ragazzi e ragazze delle due associazioni sportive Edu In-Forma(Zione)-Bfc Senza Barriere e Frame Football Malta, grazie al programma di interscambio socioculturale giovanile Erasmus+UE Youth Exchange “Empowered”, finanziato dalla Comunità Europea. "L’Erasmus vissuto all’Anusca Palace Hotel, che ci ha ospitato con calore e amicizia facendoci sentire a casa nostra – racconta Gianni Grassi, presidente di Edu In-Forma(Zione) scuola calcio Renzo Cerè - Bfc Senza Barriere –, è stato per tutti, giovani e adulti, un’esperienza molto forte di integrazione, di inclusione, di interscambio culturale, che ha fatto nascere amicizie, solidarietà, voglia di stare insieme e di conoscersi, raggiungendo pienamente l’obiettivo prefissato dalla Comunità Europea che lo ha finanziato. Vorrei sottolineare la forza e la determinazione dei ragazzi maltesi, molti in carrozzina, accompagnati dai genitori. I due gruppi erano davvero inclusivi: Frame Football Malta comprendeva anche 10 ragazzi normodotati di 15-16 anni della scuola calcio Santa Venera, che ha gli stessi allenatori del Ffm, mentre con Edu In-Forma(Zione)-Bfc Senza Barriere hanno potuto partecipare anche una sorella e un fratello".

"Il programma – prosegue Grassi – è stato molto vario e coinvolgente e si è creato un grande entusiasmo fra i due gruppi, cosa non scontata. Inoltre nel nostro gruppo hanno partecipato anche molti ragazzi nuovi, che non avevano mai fatto l’Erasmus, a dimostrazione che questo è un progetto in movimento continuo, che crea nuove opportunità. La speranza è di poterlo ripetere anche l’anno prossimo".

"L’accoglienza ha fatto centro. Assieme abbiamo realizzato un altro sogno e per questo ringraziamo con il cuore tutti i partecipanti, le associazioni di puro volontariato, Frame Football Malta e EDU In-Forma(Zione)-Bfc Senza Barriere che hanno organizzato con passione e determinazione il 3° Erasmus, gli amici relatori che hanno portato le loro preziose e emozionanti testimonianze, le direzioni dell’#AnuscaPalaceHotel, del #GolfClubLeFonti, del #VillaggiodellaSalute per l’ospitalità, la #Tradisan per i pulmini, il #BolognaFc1909 per la visita al Dall’Ara, #UNVS Sezione Bologna, #SuccedeSoloaBolognaAPS per la visita alla Basilica di San Petronio, il convento dei Frati Cappuccini per la santa messa, le #TermediCastelSanPietro per la visita al gazebo da poco restaurato nel parco, le amministrazioni di Imola e Castel San Pietro per il sostegno".

"Le nostre attività prenderanno il via il 2 settembre – annuncia Grassi –, in occasione della Festa dello Sport, al campo da calcio a 5 di Casatorre. Gli allenamenti a Castel San Pietro riprenderanno il 4 settembre. Quest’anno abbiamo un nuovo obiettivo: partecipare per la prima volta al campionato Fgci di calcio a 7 paralimpico, a Noceto, in provincia di Parma, al quale potremo iscrivere due squadre. Inoltre, come l’anno scorso, disputeremo il campionato Csi di calcio a 5). L’attività agonistica sta diventando sempre più importante, soprattutto per i ragazzi, che si sentono più forti e più protagonisti. Le opportunità ci sono e noi le stiamo cogliendo!".